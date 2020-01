Un siège passager pivotant chez Renault Tech

Renault Tech, filiale du groupe Renault dédiée à la personnalisation des véhicules particuliers et utilitaires ainsi que de leurs accessoires, a développé un siège passager pivotant permettant de faciliter l’accès à bord des personnes âgées et personnes à mobilité réduite. Ce siège de transfert, en pivotant sur lui-même, permet de rentrer et de sortir aisément du véhicule. Il peut aussi descendre au plus près du sol pour faciliter pleinement le transfert.

Une simple manette permet de mettre le siège en position d’accueil puis de se repositionner dans le véhicule face à la route, sans effort supplémentaire. Il est conçu pour accueillir une personne pesant jusqu’à 130kg.

Standards de qualité Renault

Proposé en option, le siège pivotant développé par Renault Tech conserve toutes les fonctionnalités d’un siège passager, il est monté directement en usine et répond à l’ensemble des normes de sécurité passive. Il a suivi le même processus de validation/crash-test que les sièges classiques et respecte les standards de qualité Renault. L’option siège pivotant est disponible sur les niveaux Expression Clim et Dynamique TomTom de Nouvelle Clio sur les carrosseries trois et cinq portes, elle est commercialisée au prix de 1 600 € TTC en France. Proposée pour l’instant dans six pays d’Europe Occidentale (France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Suisse), cette offre sera étendue à d’autres pays et à d’autres modèles de la gamme ultérieurement.