Un service de Voyages-sncf.com en langue des signes

Pour la première fois, Voyages-sncf.com lance un service de Visio T’chat. Des conseillers formés à la langue des signes française et dotés d’une webcam sont à la disposition des personnes sourdes et malentendantes du lundi au samedi de 14h à 19h.

Objectif : répondre à l’ensemble de leur interrogation, de la recherche d’information au suivi de commande en passant par la réservation. Aujourd’hui, plus de quatre millions de personnes souffrent d’un handicap auditif. C’est pourquoi Voyages-sncf.com a souhaité apporter un service spécifique à ces personnes ? Il suffit de cliquer sur le bouton « Visio T’chat : dialoguez en LSF avec un conseiller spécialisé » et l’un des trois conseillers dédiés prend en charge la demande. Les conseillers sont en mesure de géré simultanément plusieurs conversations.

A noter que d’autres espaces du site sont dédiés aux personnes en situation de handicap : « Mobilité », « Handicap mental », « Sourd et malentendant » et « Aveugle et déficient visuel ». Le Viso T’chat est quant à lui en teste durant six mois.

Pratique

Le service est accessible depuis autre lieux distincts sur le site : l’espace « Dialogue de vente », la page « Personne Sourdes ou malentendantes » présente dans la rubrique dédiée aux Voyageurs Handicapés, le « Guide du voyageur » présent dans la même rubrique et la Faq « L’offre pour les personnes Handicapées ».