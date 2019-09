Un service d’aide à l’orientation pour les jeunes handicapés au CIDJ

Le CIDJ, lieu d’accueil et d’information de tous les jeunes, met en place un service d’aide à l’orientation des jeunes handicapés. Il leur propose désormais des entretiens avec des professionnels formés à les accueillir ainsi qu’un nouveau répertoire en ligne qui recense l’accessibilité des établissements de formation.

Le CIDJ met en ligne, le 15 décembre 2009, le premier répertoire sur l’accessibilité des établissements en Ile-de-France pour les formations dans les domaines de la banque, de la finance et de l’assurance.

Les jeunes handicapés peuvent désormais choisir sur www.cidj.com leur formation en connaissant l’accessibilité des espaces, des services et des équipements des établissements concernés. La recherche s’effectue par type de handicap (visuel, auditif et moteur), par secteur et par type de diplôme. Les établissements (lycées, universités, écoles de commerce, centres de formation d’apprentis etc. publics et privés sous contrat) sont triés par niveau d’accessibilité.

Une première enquête mesure l’accessibilité des établissements.

A la demande du CIDJ, l’EPSE a réalisé une enquête auprès d’une centaine d’établissements en Ile-de-France. Leur accessibilité a été mesurée grâce à une échelle de quatre niveaux. Les résultats sont consultables sur le site www.observatoire-epse.org

Une écoute et des réponses adaptées aux jeunes handicapés

Les conseillers du CIDJ et les conseillers d’orientation-psychologues du CIO Mediacom reçoivent tous les jeunes en entretien, sans rendez-vous au CIDJ. Ils ont été particulièrement formés à la question du handicap pour assurer aux jeunes un accueil adapté.

Cette initiative est née du constat, dressé par les équipes de l’hôpital Necker, d’un manque d’information sur l’accessibilité.

Elle a reçu le soutien du Haut Commissaire à la Jeunesse, de la Mission Handicap de la Société Générale, de la Fondation de France et du Rectorat de Paris.



CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars