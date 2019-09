Un septuagénaire non-voyant décède lors d’une plongée à Saint-Raphaël

Un plongeur septuagénaire non-voyant est mort vendredi 8 juin lors d’un accident de plongée au large de Saint-Raphaël (Var).

Le plongeur, âgé de 76 ans, a eu un malaise à six mètres de profondeur, alors qu’il était accompagné de son fils et d’un moniteur de plongée. Le club de plongée d’Agay qui organisait la palanquée a aussitôt averti les secours vers 10H30. Plusieurs tentatives de réanimation infructueuses ont été effectuées par une équipe médicale de Fréjus et une unité de sapeurs-pompiers envoyés par le Crossmed (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée) au port d’Agay où l’homme avait été rapatrié. Plus de 40 accidents de plongée ou liés à la plongée, dont trois mortels, ont été recensés depuis le début de l’année en Méditerranée, selon la préfecture maritime.