Un salon de recrutement en ligne et sur mobile

Plus de 2 000 candidats et près d’une quarantaine d’entreprises sont attendus pour la 2e édition de Handi2day qui se déroulera du 4 au 10 novembre. Avec ce dispositif, les candidats n’ont plus besoin de se déplacer pour passer leurs 1ers entretiens d’embauche.

Après une première édition ayant attiré en mai dernier, 12 entreprises et plus de 1400 candidats, l’opération Handi2day, 1er forum de recrutement sur mobile dédié aux personnes en situation de handicap lance une nouvelle opération. « Handi2day répond à une très forte attente, non seulement des candidats en situation de handicap mais aussi des recruteurs

qui ont la plus grande difficulté à toucher généralement ces profils, notamment ceux en poste, Tcherno Baldé, dirigeant de Job2day, l’un des organisateur de l’opération. Pour les entreprises, c’est aussi l’occasion de fédérer leurs équipes RH sur le sujet du handicap, tant cet enjeu revêt une importance capitale aujourd’hui. »

Organisé quelques jours avant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, Handi2day va permettre, pendant une semaine entière (du 4 au 11 novembre), à des candidats, en poste ou non, de passer des entretiens d’embauche, d’où qu’ils se trouvent.

Pour ce faire, rien de plus facile : il leur suffit de s’inscrire, avec leur CV, sur le site www.handi2day.fr. Ils pourront ensuite passer des entretiens avec les entreprises lors de la journée « portes ouvertes » du 7 novembre, ou obtenir des entretiens sur rendez-vous en postulant aux offres d’emploi.

Les sociétés s’engageant, quant à elles, à rappeler 100 % des personnes ayant fait acte de candidature (un « tchat » est disponible pour les candidats sourds/malentendants).

À noter que la journée du 4 novembre sera dédiée au coaching : Pôle Emploi & le club Hangagés, réseau d’entreprises mobilisées pour l’embauche et le maintien dans l’emploi

des personnes en situation de handicap proposerons des conseils individualisés à celles et ceux qui le souhaiteront. Soutenus par l’Adapt (Association pour l’insertion sociale

et professionnelle des personnes handicapées) et Pôle Emploi, partenaires de l’événement, ces rendezvous pourraient être de plus en plus fréquents dans les mois à venir.

Inscriptions et information sur www.handi2day.fr