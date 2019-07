Un réseau pour cadre et étudiants en cursus supérieur

Le réseau HEVAH (Hautes Études et Vie Active avec un Handicap) est composé de personnes en situation de handicap qui sont cadres supérieurs dans la vie active ou encore étudiants en cursus supérieur, quelque soit le handicap ou le moment de sa survenue. Il organise rencontres et échanges sur des thématiques professionnelles liées au handicap afin de partager contacts, informations utiles, conseils et surtout retours d’expériences entre personnes concernées.

« Le discours sur l’inexistence de personnes handicapées diplômées nous semble erroné ainsi que l’image de personnes handicapées qui auraient une carrière sans discriminations grâce à de hauts diplômes », Créé en 2009 en calquant la démarche de Grandes Ecoles au Féminin, le Réseau HEVAH se concentre exclusivement sur les problématiques professionnelles spécifiques qui se posent à ses membres dans leur activité du fait de leur handicap et de leur statut de cadre supérieur.

La structure propose des rencontres régulières pour échangez sur des thématiques spécifiques. Les plus jeunes profitent du vécu des plus expérimentés et tous échangent témoignages, informations, contacts et astuces. Exemple de thèmes

abordés précédemment : S’expatrier avec un handicap, manager avec un handicap ou encore handicap et entreprenariat. Un forum électronique privée regroupe également les comptes-rendus anonymes des rencontres et permet à chacun une

participation et l’échange d’informations dans les différentes rubriques. L’anonymat est autorisé et respecté, le forum est privé pour protéger les membres, mais non modéré pour profiter au plus grand nombre. Le réseau HEVAH ne nécessite aucune adhésion pour bénéficier de ses activités qui sont fournies gratuitement.

Pratique

Contact : reseau.hevah@gmail.com