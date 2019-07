Un réseau d’entreprises pour les jeunes en situation de handicap

L’association Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés). Cette structure réunit 53 entreprises privées et des acteurs publics de tous secteurs. Elle met en place un dispositif d’accompagnement des élèves et étudiants axé sur la connaissance des métiers et sur l’expérimentation au sein même du monde du travail.

Initié en Ile-de-France en 2008, puis à Lyon en 2010, le programme Arpejeh a déjà bénéficié à plus de 2.500 élèves et étudiants. Il s’adressera d’ici la fin de l’année aux jeunes de l’académie d’Aix-Marseille avec laquelle une convention sera signée.

Accompagner les jeunes dès le collège

C’est le point fort du dispositif Arpejeh mené en partenariat étroit avec l’Éducation

Nationale et les établissements de l’enseignement supérieur. L’objectif : rompre avec le décrochage des études entre le collège et le lycée. « De nombreux jeunes sont souvent à cette période démotivés dans la poursuite de leur scolarité ou se trouvent face à un non choix d’orientation », explique l’association.

Ateliers de découverte des métiers organisés au sein des établissements scolaires, explorations des métiers insolites dans des entreprises, stages… Arpejeh multiplie les rencontres entre les élèves et le monde de l’entreprise avec au cœur de cette dynamique, le stage de découverte professionnelle en classe de 3ème.

Le stage de découverte professionnelle accessible

Difficile de trouver un stage quand on est un élève de 3ème… C’est encore plus compliqué pour une jeune personne handicapée. Pourtant ce premier contact avec le monde de l’entreprise est important car il ouvre le champ des possibles, permet de valider la faisabilité du projet professionnel et d’imaginer l’avenir de manière plus concrète.

Avec l’aide des entreprises membres, Arpejeh s’engage pour que tous les jeunes qu’elle rencontre chaque année aient accès à un stage dès le collège. Une volonté qui va bien au delà de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés car à ce jour rien n’oblige une entreprise à accueillir un stagiaire en situation de handicap.

L’association demande d’ailleurs aujourd’hui « aux pouvoirs publics d’inciter les acteurs économiques à aller plus loin dans l’égalité d’accès au stage de découverte professionnelle, obligatoire pour les collégiens en classe de 3ème. Une revendication légitime afin que tout jeune ait accès à l’entreprise. Un droit qui ne doit pas souffrir d’exception. Comment ? En comptabilisant le stage de cinq jours dans le quota imposé aux entreprises en matière d’obligation d’emploi des personnes handicapées. Ce serait là une concrétisation forte de l’engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse. » Le message est lancé !

Pratique

Contact Arpejeh

19, rue de la Boétie 75008 PARIS Tél : 01 79 97 28 55

contact@arpejeh.com

www.arpejeh.com