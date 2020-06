Un projet pour l’insertion

La fondation Steria met en lumière les projets d’étudiants mettant les technologies de l’information au service de publics en difficulté. Après avoir désigné le lauréat, la fondation aidera son projet à se développer.





Le jury de la Fondation Steria – Institut de France s’est réuni le 3 avril dernier pour désigner le lauréat de la bourse 2012. Ce concours, proposé aux écoles d’ingénieurs, de commerce et aux universités, vise à soutenir les projets d’étudiants mettant les technologies de l’information au service de publics en difficulté, pour encourager leur insertion sociale ou professionnelle.

Cette année, c’est le projet Read-Y présenté par l’EFREI (Ecole Française d’Electronique et d’Informatique) qui a été retenu par le jury. Le projet Read-Y vise à faciliter la vie des personnes malvoyantes grâce au développement d’une application disponible sur smartphone. Cette application mobile permettrait à l’utilisateur de lire, où qu’il se trouve, tout type de texte sur tout type de supports et de surfaces : notices de médicaments, emballages de produits de consommation, etc … grâce à une restitution vocale. Elle est basée sur une prise de photo du texte, couplée à un algorithme de prétraitement de l’image qui prépare la photo pour la reconnaissance des caractères et est ensuite traduite en synthèse vocale.

Pourront s’ajouter à cela plusieurs autres fonctionnalités comme la lecture de code barre, afin d’obtenir des informations plus précises sur un produit, ou la lecture audio des SMS et des emails reçus. Le but est d’offrir une plus grande autonomie aux personnes malvoyantes tout en leur permettant de communiquer plus aisément avec leur entourage.

L’application sera préalablement testée sur différents téléphones et dans différentes conditions, en fonction de la qualité des appareils photos et des conditions de luminosité. Ces équipements ainsi que la propriété intellectuelle des applications créés lors du projet seront la propriété de la future association à but non lucratif Read-Y. Cette association sera créée avec l’aide et sous la tutelle de l’association Efrei Aides Humanitaires (Lauréate de la Bourse de la Fondation Steria en 2007), du Laboratoire LRIE (Laboratoire de Recherche en Informatique de l’Efrei ) et du Responsable relations entreprises et de la vie associative de l’Efrei.

Les étudiants lauréats bénéficieront du mécénat financier de la Fondation, dans la limite de 10 000 euros. Cette Bourse est uniquement destinée à la réalisation du projet. Un parrain, issu des équipes de Steria France, accompagnera les étudiants et leur apportera l’expertise nécessaire à la bonne conduite et à l’aboutissement du projet, avec l’aide d’autres bénévoles en fonction des besoins en expertise fonctionnelle et technique.

L’année précédente, le jury avait attribué deux prix ex aequo aux équipes étudiantes de l’ESIGETEL (Ecole supérieure d’ingénieurs dans les domaines de l’informatique, des télécommunications, des réseaux et systèmes embarqués) et de Sciences Po. Le projet D’HOMEsanté de l’ESIGETEL visait à mettre en place un système pilote de médecine à distance basé sur des outils communicants mobiles au Cameroun. Les étudiants travaillent sur l’intégration de la communication mobile avec les différents capteurs, accompagnés par leur parrain Steria et leur professeur référent. Le chef de projet étudiant, prépare de son côté une deuxième mission au Cameroun, visant à consolider des partenariats locaux, notamment avec une université de médecine qui se chargera de réaliser les protocoles d’expérimentation avec des patients.

Le projet Un Stage et Après (USEA) de Sciences Po avait pour objectif d’élaborer une plate-forme de communication intégrant les réseaux sociaux pour faciliter la recherche de stage d’élèves de troisième, quels que soient leurs réseaux et leurs aptitudes scolaires. Les étudiants sont en phase de validation du document d’expression des besoins avec leur parrain. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec l’association USEA, Steria a accueilli un stagiaire en stage de découverte de l’entreprise en 2011 et s’apprête à en accueillir plusieurs en 2012. Plus d’information sur www.efrei.fr.

Florian Jurdic