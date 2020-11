Listen to this article Listen to this article

Que pensez-vous de l’accessibilité des trains ? Comment rendre vos voyages plus accessibles ?

C’est la question sur laquelle se penchent la Compagnie artistique Les Toupies, et Cemaforre, Pôle européen de l’accessibilité culturelle. Ils travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de voyages en train accessibles.

Pour tester la faisabilité de cette initiative, ils invitent les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs amis, parents, proches et encadrants et accompagnateurs à faire part de leurs besoins et attentes à travers un court questionnaire en ligne dont les réponses seront recueillies par des étudiants de l’Université de Tours. Cliquez ici pour y participer !