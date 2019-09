Un projet artistique pour l’accessibilité

Fadunito, compagnie catalane de théâtre de rue, propose Accessible ?, premier projet artistique portant sur l’accessibilité. Ce spectacle qui prend place sur la voie publique vise à éveiller les esprits grâce à une approche comique. Le principe ? Instaurer une immersion théâtrale dans une ville pendant une semaine.

« Pour arriver à mettre en place un environnement accessible à tous, nous avons besoin, en plus de la prise de conscience collective, d’un changement de mentalité qui dépend de la combinaison de deux stratégies : la sensibilisation et la formation », explique Ferran Orobitg, co-créateur de la compagnie Fadunito et auteur du spectacle Accessible ?. C’est l’objectif de ce projet artistique et social : être un outil de sensibilisation et de réflexion pour les citoyens, d’une problématique qui à un niveau politique est déjà soulevée mais dont les retombées n’atteignent pas le public. »

Réflexion personnel pour le spectateur

Le projet Accessible ? a été concocté par Ferran Orobitg en 2008 et 2009 dans le cadre de sa formation FAI AR (formation avancée et itinérante des arts de la rue) à Marseille. Il propose de plonger les habitants d’une ville dans une mise en scène spectaculaire pendant une semaine. Au programme : communication artistique, actions théâtrales et audiovisuelles, spectacles déambulatoires, grand spectacle « différent »…

« Des études démontrent qu’environ 20 % de la population assiste au moins une fois dans l’année à une représentation théâtrale. Sur ces 20 %, plus ou moins 80 % sont d’une classe moyenne ou haute de la société, explique Ferran Orobitg. L’une des raisons pour lesquelles mon spectacle se passe dans l’espace public, c’est que je souhaite communiquer avec des spectateurs aux profils variés quels que soient leur âge, leur sexe, leur religion, leur handicap et leur classe sociale. »

Une rue accessible et modèle

Concrètement, le projet se déroule sur trois semaines. Deux ou trois mois avant l’intervention, l’équipe effectue d’abord une semaine de repérage dans la ville. Objectif : faire un premier bilan avec une association de théâtre de la commune et une association concernées par le sujet de l’accessibilité (personnes handicapées, personnes âgées…). Le but est également de prendre contact avec les acteurs territoriaux (mairie, commerçants…). « Nous réalisons aussi un repérage vidéo et photo sur plusieurs lieux de la ville », explique Ferran Orobitg.

La deuxième semaine est consacrée à un travail de production dans les locaux de la compagnie (édition des photos et des vidéos, invention de la promenade en fauteuil roulant …).

Enfin, la troisième semaine est réservée à l’intervention dans la ville. Une partie de la commune est alors transformée en une rue accessible et modèle. Dans deux espaces différents (rue « réelle » et « rue modèle » et imaginaire), des visites guidées sont proposées. Assis dans des fauteuils roulants, le public peut ainsi se mettre dans la peau d’une personne en situation de handicap. Le projet s’est déployé pour la première fois en 2010 dans les rues de Barcelone en Espagne et de Montbéliard dans le Doubs. « Pour le public valide, le fait de se mettre à la place d’une personne en situation de handicap était une expérience particulièrement enrichissante, raconte Ferran Orobitg. Ce spectacle permet d’amener de façon ludique et avec humour les spectateurs à une réflexion personnelle sur la question de l’accessibilité. »

« Il existe un grand nombre de situations handicapantes, conclut Ferran Orobitg. Par exemple, toutes les personnes qui portent des lunettes ont un petit handicap. En effet, si elles n’ont pas de correction, elles auront un désavantage par rapport aux autres, des problèmes pour lire, communiquer, faire du sport, se déplacer… Mais grâce à l’Homme et à son invention, grâce aux lunettes, ce handicap disparaît. C’est la même chose avec l’accessibilité dans l’espace public, si l’espace est accessible, le handicap disparaît. »

Pratique

Les communes intéressées par le projet peuvent contacter la compagnie sur ferran@fadunito.com. Plus d’informations sur www.fadunito.com