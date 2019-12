Un programme télé à destination des aidants

La minute des aidants, programme court, destiné à proposer des solutions pratiques aux aidants familiaux ou bénévoles est diffusé sur France 3 jusqu’au 25 novembre.

Comment faciliter le maintien à domicile ? Comment concilier aide et travail ? Comment sécuriser la maison ? L’accueil temporaire, une solution pour se reposer ?… Accaparés par des difficultés croissantes dans la gestion du quotidien de leurs proches, les aidants se trouvent la plupart du temps très isolés, sans pouvoir partager leurs préoccupations avec d’autres personnes vivant le même type de situation. Ils sont 75 % à souligner que leurs vies personnelle et familiale sont profondément modifiées par la prise en charge de l’aidé.

En traitant, dans chaque programme, d’un problème spécifique et des solutions ou bonnes pratiques pour le résoudre, la série La minute des aidants passe en revue les questions et problèmes du quotidien et montre aux aidants, par le partage d’expériences, qu’ils ne sont pas seuls. Lancée par Crédit Agricole Assurances et produit par Dominique Clément créatrice,

notamment, du magazine Les Maternelles, ce programme court de 30 épisodes est diffusé sur France 3 du lundi au vendredi à 10h45.

En France, les aidants familiaux ou bénévoles sont estimés à presque 4 millions. Un chiffre qui devrait progresser dans les années à venir notamment en raison de l’allongement de la durée de

vie et des progrès de la médecine.

Pratique

La minute de aidants,

du lundi au vendredi

à 10h45 sur France 3,

jusqu’au 25 novembre.