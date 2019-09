Un programme pour préserver sa santé grâce à l’activité physique quotidienne

C’est en réponse à la demande des professionnels de santé médicaux et paramédicaux que Céline Rognard, co-gérante de la société ABC Prévention, et ses deux associés Aline Rigollet et Colin Fantin, ont décidé de lancer à Lyon un nouveau concept : un espace d’accompagnement au bien-être corporel destiné aux personnes en cours de traitement médical, en rémission ou guéries, ou souffrant d’une maladie chronique ou affection longe durée.

Objectif : « Inscrire chaque personne suivie dans un mode de vie actif où l’activité physique est considérée comme un facteur clef de santé, tout comme l’alimentation (par son équilibre) et le bien-être (par le massage et la détente) », explique Céline Rognard.

« Les professionnels de santé suivent leurs patients au début de leurs soins et à l’hôpital, puis les revoient en suivi de temps en temps, parfois 6 mois plus tard, leurs plannings étant de plus en plus chargé… ce qui peut laisser un vide s’installer dans l’accompagnement, voire une rechute pour les patients les plus en difficulté, ajoute-t-elle. C’est pourquoi les professionnels recherchent des structures pouvant jouer un rôle de relais et proposant des outils et moyens pour aider les patients à mieux gérer leurs problèmes de santé au quotidien ».

Ainsi ABC Prévention, structure qui travaille en lien étroit avec les professionnels de santé, propose différentes prestations adaptées à la situation et à la demande de chacun : endurance cardio-respiratoire, techniques de relaxation, marche nordique, jeux sportifs… « L’activité est vraiment un support au mouvement, ajoute Céline Rognard. À terme, le but est d’intégrer l’activité physique dans le quotidien en la rapprochant des activités de tous les jours : entretenir la maison, marcher au lieu de prendre la voiture, bouger à chaque fois que l’occasion se présente tout simplement… Actuellement il n’est pas possible d’être remboursé par la sécurité sociale pour ces prestations, mais certaines mutuelles les prennent en charge dans le cadre de l’activité physique, les chèques santé (délivrés par les comités d’entreprise) sont également acceptés ».

Habilitée à accueillir tout type de public, ABC Prévention comporte également un volet spécialisé destiné plus particulièrement aux personnes souffrant d’un cancer, de sclérose en plaque, et d’obésité. « La prescription n’est pas obligatoire pour bénéficier de nos prestations, mais nous essayons de la mettre en place et d’impliquer davantage de médecins dans ce projet. En parallèle nous travaillons quotidiennement en partenariat avec d’autres professionnels de santé pour développer nos prestations : diététiciens, kinés, psychologues, psychomotriciens… Nous sommes convaincus de la pertinence de la pluridisciplinarité ». C’est d’ailleurs aussi l’un des fondements d’ABC Prévention qui regroupe trois associés venus de différents domaines médicaux et paramédicaux : éducation thérapeutique du patient (Colin Fantin), aquatique et massage bien-être (Aline Rigollet), naturopathie (Céline Rognard).

Pour plus d’infos rendez-vous sur : www.xn--abc-prventionsant-gtbl.fr