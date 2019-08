Un programme pour l’accompagnement des malades du cancer vers un retour à l’emploi

Tribu Cancer, une association de malades et de proches spécialisée dans le soutien à distance des personnes touchées par le cancer, annonce le lancement de « Coach Tribu Cancer », un programme de coaching à distance pour les malades du cancer en France. Concrètement, ce projet vise à aider les personnes en cours de traitement ou en rémission à retrouver une place dans le monde professionnel.

Le programme de coaching de Tribu Cancer s’annonce « à la fois original et novateur ». Il ne se base pas uniquement sur les compétences professionnelles des patients, mais ajoute les conseils de spécialistes du cancer, de médecins, d’infirmières, de psychologues et de sociologues pour fournir des orientations mieux adaptées à leur compétences professionnelles et leur profil psychologique. Les Coachs soutiennent les patients au domicile comme à l’hôpital, grâce à des consultations individuelles par téléphone à raison de deux à cinq heures par semaine sur une période moyenne de deux mois.

Améliorer les conditions de sortie de maladie

« Cette nouvelle méthode d’accompagnement, basée sur le développement de la téléformation et le e-learning présente de nombreux atouts » affirment les responsables de ce projet : une plus grande flexibilité dans l’organisation, des gains de temps importants, une capacité à organiser des séances sans déplacement pour le malade et la capacité de suivre « en temps réel » des problématiques ponctuelles pour, à terme, améliorer les conditions de sortie de la maladie. Précisons que cette action de formation s’inscrit dans l’esprit du nouveau Plan Cancer 2009-2013 annoncé par le président Nicolas Sarkozy dont un des axes majeurs est de « lever les obstacles à la réinsertion professionnelle des personnes atteintes de cancer » et de « faire bénéficier 50 % des patients au moins d’un programme personnalisé de l’après cancer ». « L’étude Delphi, publiée en 2004 par le ministère de la Santé montre qu’il est urgent de mettre en oeuvre des aides pratiques permettant aux personnes en rémission de la maladie de revenir à la vie professionnelle » précise Jean-Louis Laporte, responsable du projet.

Des actions proirotaires à developper

Et de poursuivre : « de plus en plus de personnes atteintes de cancer souhaitent reprendre rapidement une vie professionnelle et sociale normale. L’étude Delphi indique que l’intégration ou la réintégration dans la vie professionnelle arrive en 2e position des actions prioritaires à développer en France. En dehors de l’aspect financier, retrouver le monde du travail est bénéfique pour tous, patients et proches. D’un point de vue médical, rompre l’isolement et rétablir le lien social, en permettant aux malades d’avoir leur place au sein de la société, accroit l’efficacité des traitements et améliore le processus de guérison ». Une première équipe pilote de cinq coachs sera formée en 2010, l’objectif est ensuite de généraliser et de pérenniser cette formation avec des équipe de vingt coachs par an. Chaque coach pourra suivre jusqu’à cinquante projets professionnels de malades par an. Les coachs pourront exercer en complément d’une autre activité professionnelle. Ce projet est financé par United Way Worlwide en collaboration avec la Fondation Amgen.

Pour plus d’informations : www.tribucancer.org