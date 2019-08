Un programme de recherche pour l’Histiocytose

L’Association Histiocytose France et le Fonds Handicap & Société souhaite aider les personnes atteintes de l’histiocytose langerhansienne, une maladie rare et peu connue.

L’histiocytose langerhansienne est une maladie rare répertoriée sous des noms variés et qui peut prendre de nombreuses formes. L’histiocytose langerhansienne peut se manifester dans tous les organes du corps avec des effets différents (atteinte pulmonaire avec invalidité, séquelles neurologiques évolutives…). Sa localisation la plus fréquente se fait de manière osseuse avec la formation de lacune osseuse ressemblant à des trous dans l’os. Le deuxième cas le plus fréquent se manifeste sur la peau avec l’apparition, selon les cas, de points violacés, d’éruptions cutanées sur le cuir chevelu, etc.

Comme toutes les maladies rares, le coût des programmes de recherche est élevé. Pour cela, le Fonds Handicap & Société a décidé de soutenir le Docteur Jean Donadieu à travers l’Association Histiocytose France. Membre du bureau des activités de l’association internationale Histiocyte Society, les travaux du docteur représentent un atout majeur car il est très présent dans les conventions européennes et internationales.