Un programme d’accompagnement innovant pour développer le leadership des Femmes… et des Hommes

L’Institut Ethique & Diversité – cabinet conseil RH, lieu de réflexion prospective et organisme de formation spécialisé – lance le Yin Yang Process®, un accompagnement humain d’un nouveau genre pour développer le leadership et les capacités managériales des cadres et hauts potentiels. Innovant, ce programme s’inscrit dans une logique inclusive qui associe les femmes et les hommes, pour développer leur coopération et leur efficacité. Objectif visé : favoriser l’ascension des femmes dans les entreprises.

Disparités salariales, emplois précaires, asymétrie des carrières, plafond et parois de verre… la France accuse un retard certain en matière d’égalité professionnelle hommes/femmes. Une des solutions consiste à leur proposer de participer à des programmes dits de « leadership au féminin », afin de leur permettre, notamment, de s’approprier les codes masculins du pouvoir et du succès. Cette approche présente le défaut de simplifier et de sexualiser tant le problème que la solution.

Coopération entre masculin et féminin

Le Yin Yang Process®, en employant le levier de la mixité, aborde la question de façon systémique (le genre revêt moins d’importance que la relation entre les personnes) et invite à une coopération authentique entre le masculin et le féminin. Le programme est structuré en quatre étapes progressives, déployées sur douze mois, qui combinent de façon originale des techniques d’accompagnement éprouvées et créatives. Parmi les bénéfices observés, on relève l’acquisition de nouvelles compétences relationnelles, le renforcement de l’identité professionnelle et du leadership, une meilleure capacité à vivre la complexité et à résoudre ses difficultés et une meilleure gestion du stress, ainsi que le développement de la créativité et de l’innovation et un réel accroissement de la dynamique individuelle et collective. Le tout au service d’une plus grande performance économique et organisationnelle de l’entreprise.

Une dynamique pour un mieux-vivre en entreprise

« Avec le Yin Yang Process, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est plus une finalité en forme de combat mais un moyen au service de la performance de l’entreprise, déclare

Nadia Guiny, conceptrice du programme, coach et directrice associée de l’Institut Ethique &

Diversité. Au-delà des bénéfices personnels et professionnels des participants s’installe une dynamique pour un mieux vivre en entreprise ». En introduction au sujet, Nadia Guiny propose également une conférence intitulée : « Yin et yang dans l’entreprise : le big bang managérial ».

