Un prêtre refuse d’accueillir le Téléthon et de cautionner un certain type de recherche

Le curé de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, a refusé pour “raisons éthiques” la tenue de concerts au profit du Téléthon dans deux petites églises de sa paroisse, refusant de cautionner une recherche médicale à risque de dérive selon lui vers “une forme d’eugénisme”.

Le père Philippe Airaud a affirmé au quotidien le Courrier de l’Ouest ce week-end qu’il n’était “pas contre le Téléthon”, mais il se demande si en marge de l’événement, “il y a encore un espace où on peut poser des questions ? La recherche, le progrès, la science, oui, mais pas à n’importe quel prix”. Il s’inquiète d’un risque de “dérive éthique” de la recherche contre la myopathie et les maladies génétiques financée par le Téléthon, en l’occurrence l’utilisation de cellules souches embryonnaires et le tri embryonnaire.

Evoquant “le tri que cela pourrait amener”, il declare au Courrier de l’Ouest : “Vous vous rendez compte qu’ainsi, 97% des enfants trisomiques qui devraient naître, ne naissent pas ? Cela pourrait être une forme d’eugénisme”.

Le curé a affirmé avoir le soutien de son archevêché à Poitiers, qui n’avait pu être joint en début d’après-midi. Le père Airaud, sollicité par l’AFP mercredi, n’a pas souhaité s’exprimer.

“Il n’a pas souhaité l’effervescence médiatique en cours. Il entend se consacrer à sa mission”, a-t-on dit en son nom le presbytère de Parthenay. Une coordinatrice du Téléthon de Parthenay, Marie-Jo Bourreau, a déclaré à l’AFP “respecter la position” du père Airaud, même si elle n’a pas souvenir d’un refus similaire. “C’est sa position, il faut la respecter. On ne va pas forcer les portes des églises”, a-t-elle dit. “Mais le Téléthon continue.”

En conséquence du refus du père Airaud, un concert choral prévu cette semaine dans l’église du village de Châtillon-sur-Thouet a été transféré dans un centre d’hébergement pour personnes handicapées. Une autre représentation, le 8 décembre à l’église du Tallud, sera gratuite, sans collecte ni lien avec le Téléthon.

L’édition 2012 du Téléthon, la 26ème, se tiendra les 7 et 8 décembre. Le marathon caritatif au profit de la recherche contre les maladies rares avait permis de réunir l’an passé plus de 94 millions d’euros de dons, selon l’Association française contre les myopathies (AFM). En 2006 déjà, le Téléthon avait fait l’objet d’une polémique, de la part d’une fraaction de l’Eglise catholique hostile à la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

(AFP)