Un premier trophée pour récompenser les BD sur le handicap

L’association Sans Tambour Ni Trompette organise en partenariat avec l’association du FIBD (Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême) et la Mairie d’Angoulême, le premier trophée « Les BD qui font la différence » sur les personnes en situation de handicap. La remise du prix aura lieu lors du Festival International de la BD d’Angoulême, le jeudi 27 janvier à 18h à l’Hôtel de ville d’Angoulême.

L’association Sans Tambour Ni Trompette remettra un Trophée, à l’auteur du meilleur album francophone paru en 2010 qui stigmatise l’exclusion, qui mette en scène des personnages en situation de handicap ou propose des pistes pour un meilleur vivre ensemble. Le lauréat, désigné par un jury composé de membres représentatifs, recevra un objet original réalisé par Olivia Séchan, ainsi qu’une récompense de 2000 €. L’association Sans Tambour Ni Trompette vise, par son action, à favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à l’expression artistique. Elle a pour objet de sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la différence dans un contexte scolaire ou professionnel. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’accès à l’éducation, à la culture et à l’égalité des chances pour tous.

Ce qui importe, c’est de changer le regard que l’on porte sur la différence, c’est tenir compte du monde tel qu’il est réellement et en proposer un meilleur, c’est, à travers une action ou une œuvre de fiction, montrer en quoi, l’exclusion, le rejet ne permettent pas l’épanouissement ni de ceux qui sont rejetés, ni de ceux qui rejettent. Qu’elle soit populaire, qu’elle touche au plus près les jeunes ou qu’elle s’adresse parfois à une certaine élite, la bande dessinée art narratif, rythmé, art populaire accessible aux plus jeunes comme aux adultes et aux plus éclectiques, la bande dessinées a toutes les qualités pour traduire la diversité du monde réel et de sensibiliser les publics clés à la lutte contre la discrimination. Art visuel, elle est un vecteur privilégié du changement de regard. Art de mise en scène, elle sait mettre en situation ce qui ne va pas et proposer une perspective différente.

LES NOMINES SONT :

– La parenthèse (Editions Delcourt), Elodie Durand,

– Le journal d’une bipolaire (La Boîtes à Bulles), Emilie Guillon, Patrice Guillon, Sébastien Samson

– Mon année 1, Printemps (Editions Dargaud), Jiro Taniguchi, Jean-David Morvan

– Nous ne serons jamais des héros (Editions Lombard), Frédéric Salsedo, Olivier Jouvray, Greg Salsedo

– Wadlow (Editions Soleil), Christophe Bec, Nicolas Sure

– Une chance sur un million (Editions Dargaud), Cristina Duran, Miguel A. Giner Bou

– Les yeux d‛Edith (Editions Vents d‛ouest), Djan, Nicolas Ryser

– Lydie (Editions Dargaud), Zidrou, Jordi Lafebre

– HP tome 1 (Editions de l‛Association), Lisa Mandel

– Blanche (Editions Delcourt), Thierry Chavant

A propos

Sans Tambour Ni Trompette s’attache à favoriser l’accès des enfants handicapés à l’éducation.

L’accès à l’éducation est un droit pour tous et la scolarisation est obligatoire pour les enfants en France. Les enfants handicapés n’ont cependant pas toujours accès au minimum garanti par la loi.

Les principales actions menées par STNT dans ce domaine sont :