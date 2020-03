Un premier triathlon au coeur de Deauville

La ville de Deauville accueille pour la première fois un triathlon de niveau international. Un événement inédit à Deauville, à voir et à vivre, que l’on soit sportif aguerri, ou amateur, qui confirme la dimension sportive de la ville: ce premier triathlon international organisé en Normandie constitue un formidable levier de communication pour le tourisme sportif que la ville s’attache à développer depuis plusieurs années tant à travers la construction d’infrastructures toujours plus performantes que par l’accueil qu’elle réserve aux grandes manifestations sportives.

Le triathlon de Deauville s’inscrit dans un circuit international en rejoignant la série TriStar, label reconnu de la discipline. L’épreuve combinera natation, cyclisme et running, les disciplines sportives les plus populaires, dans deux formats, l’un pour les sportifs aguerris, la seconde pour les amateurs. Pour les plus jeunes et les familles, des épreuves sous forme d’Aquathlons (natation et course à pied) se dérouleront le samedi 16 juin de 14 à 17h. Afin de sensibiliser le public présent, mais aussi d’initier les enfants, un village d’animations et de partenaires sera également installé sur le front de mer. Ateliers-découvertes, parcours sportifs et jeux sont au programme.

Deux épreuves TriStar pour les athlètes de tous niveaux : le dimanche 17 juin de 8h à 15h

L’épreuve élite s’adresse aux sportifs aguerris, en individuel ou en équipes de 2 ou 3. Un format longue distance de 111km composé d’1km de nage, 100km de cyclisme et d’un parcours de 10km de running qui réunira les professionnels du milieu. Plus de 500 triathlètes sont déjà inscrits, dont 70% viennent d’au-delà les frontières de la région. Dans une logique de découverte du triathlon, l’épreuve amateur propose un parcours de 33,3km, qui se découpe en 300m de nage, 30km de cyclisme, et 3km de running. Un format plus accessible, pensé pour les sportifs de toutes disciplines confondues.

Pour cette première édition, les têtes d’affiches sont déjà nombreuses : entre autres Olivier Marceau (Suisse, champion du Monde 2000, 1er TriStar 2010 et 2011), Sylvain Sudrie (France, médaille de bronze aux championnats du monde 2011), Coraline Lemaire (Belgique, 1ere D Day Maurice 2010), Adeline Rausis (Suisse, 4e Tristar Monaco 2011).

Deauville solidaire : TriStar soutient la Ligue Contre le Cancer





La Ligue Contre le Cancer disposera d’un espace de promotion sur site, et sa collecte de dons sera relayée par la page internet de TriStar. Les droits d’inscriptions aux épreuves de reconnaissance des parcours running et vélo seront également reversés à l’association.

Acteur majeur du tourisme, Deauville contribue à sa mesure au classement de la Normandie au 8e rang des régions touristiques françaises. Centre d’accueil d’événements multidisciplinaires et internationaux, la Ville a lancé depuis quelques années des projets ambitieux pour compléter les équipements fondateurs de la station : hippodromes, golfs, ports et centre de congrès.

En 2003, la Ville s’impliquait avec plusieurs collectivités pour doter l’hippodrome de la Touques d’une piste « tout temps » pour organiser des réunions de courses tout au long de l’année, plaçant aujourd’hui Deauville parmi les hippodromes qui comptent. En 2006, la piscine olympique d’eau de mer – l’un des deux bassins de 50 mètres de l’ouest de la France avec Saint-Malo – faisait l’objet d’une rénovation importante. En 2009, s’ouvrait le Pôle Omnisport dans le cadre d’un projet communautaire. Enfin, en septembre 2010, la Ville inaugurait le Pôle International du cheval, totalement dédié à la pratique des sports équestres.

Cette stratégie de grands projets structurants pour le territoire se signe d’un volet événementiel. Si la Ville est associée depuis des décennies aux courses, au jumping, ou au polo, elle a continué de développer ou soutenir d’autres pratiques sportives comme le nautisme. Depuis quelques années, des équipes internationales dans les disciplines équestres, le handball ou le volleyball choisissent la qualité des équipements deauvillais pour leurs entraînements et matchs de gala.