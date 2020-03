Un premier centre d’accueil des malades de Huntington en France

L’établissement, qui accueille 18 patients depuis juin, se veut un centre de diagnostic de cette maladie génétique rare, qui touche 6.000 personnes en France, ainsi qu’un lieu d’hébergement pour des courts ou moyens séjours. “Il était indispensable de créer des structures spécialisées et adaptées qui permettent à ces personnes de vivre en petites collectivités et qui proposent de l’hébergement permanent et temporaire, ainsi que des prestations délivrées par des personnels en nombre et formés”, a expliqué la directrice de la résidence, Brigitte Fontaine.

Trente-huit salariés s’occupent des soins et de la rééducation relatifs aux troubles moteurs, de la déglutition, et psychiatriques engendrés par cette maladie. La maladie de Huntington (ou chorée de Huntington) est une affection génétique et héréditaire incurable, conduisant à la destruction des neurones de certaines régions cérébrales. Décrite depuis 1872, son gène responsable n’a été découvert qu’en 1993. La maladie atteint environ une personne sur 10.000 en France, soit 6.000 malades et 12.000 porteurs du gène provisoirement indemnes de signes cliniques, et frappe le plus souvent des personnes entre 30 et 45 ans. La chorée de Huntington conduit progressivement à une perte d’autonomie, puis finalement au décès au bout de 15 à 20 ans en moyenne.