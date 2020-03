Un pour tous, tous pour un: 11e concours de cuisine pour Personnes Handicapées

Pour la 11e année consécutive, Sodexo a organisé son Concours National de Cuisine pour Personnes Handicapées ! Aider et faciliter l’insertion des personnes handicapées, une priorité pour Sodexo ! Convivial et très attendu, le concours de cuisine est devenu un rendez-vous incontournable pour Sodexo et pour les établissements participants. La finale se déroulera le 18 juin à Noisiel (77).



Les aider à faire accepter leur différence, voilà le challenge que Sodexo tente de relever au quotidien, grâce à l’intégration professionnelle, les animations, la formation, la sensibilisation du public… Aujourd’hui en France, 800 salariés handicapés travaillent chez Sodexo ; 75 sont recrutés chaque année en CDI,

35 en apprentissage et 200 en stage.

Sodexo est partenaire de plus de 700 établissements pour personnes handicapées en France. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année à participer à ce concours : 125 pour cette 11e édition.

Le concours « Un pour tous, tous pour un » est une occasion de donner aux résidents l’opportunité de s’exprimer et permet de rassembler autour d’une même motivation les différents acteurs de l’établissement. Le déroulement de ce concours est simple et peut se résumer ainsi : Chaque équipe est composée d’une personne handicapée, d’un cuisinier Sodexo et d’un éducateur.

Ensemble, ils doivent faire appel à leur imagination en inventant leur propre recette ! Ils concourent amicalement lors de différentes épreuves régionales, pour avoir la chance d’arriver en finale nationale au mois de juin.

Laissons place à l’imagination…



Depuis 11 ans, les thèmes du concours se sont succédés : « Pirouette, tartelette », « Perlimpinpains d’épices », « Faites sauter les crêpes »,… Cette année, les participants doivent encore faire preuve de créativité et révéler leur talent culinaire autour d’une énigme : « Tout un mystère … pour un dessert »

Un beau panier rempli de chocolat, d’oranges, de menthe fraîche, de poires au sirop… est remis à chaque équipe, pour pouvoir créer le dessert de leur choix. A chaque étape du concours, les équipes ont 2 heures pour réaliser 8 petits desserts identiques, qu’ils présentent ensuite au jury, constitué de représentants du milieu médico-social et de professionnels de la restauration Sodexo.

Le jury évalue chaque recette selon des critères de présentation, d’originalité, de saveur, de respect des normes d’hygiène et de faisabilité en restauration collective. Au-delà de la « compétition », ce concours permet aux personnes handicapées de développer leur autonomie et de se dépasser.

Car les gestes les plus simples comme pétrir une pâte, couper des fruits, décorer un gâteau… sont pour ces participants un véritable challenge et une victoire sur leur handicap !