Un potentiel de 830 000 créations d’emplois par an d’ici à 2022

« Entre 735 000 et 830 000 postes par an seraient à pourvoir d’ici à 2022 » : c’est le constat qui ressort du dernier rapport « Prospective des métiers et des qualifications » réalisé par France Stratégie et la DARES. Il révèle également que :

– Si l’on prend en compte les départs en fin de carrières, les postes à pourvoir sont particulièrement nombreux parmi les agents d’entretien, les aides à domicile, les enseignants, les aides-soignants et infirmiers, les cadres des services administratifs, comptables et financiers, les conducteurs de véhicule et les vendeurs.

– La tertiarisation des emplois devrait se poursuivre et notamment les métiers du commerce et des services avec de fortes créations d’emploi dans les professions de soin et de services aux personnes.

– Dans les services, certains emplois administratifs de la fonction publique et les emplois de secrétaires pourraient connaître un repli, alors que les métiers industriels se stabiliseraient.

Plus de détails sur : www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2022-0