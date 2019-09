Un portail-vacances pour les enfants et adolescents

Des milliers de personnes visitent chaque jour www.123sejours.com. Ce sont essentiellement des parents, bien sûr, à la recherche du prochain séjour de vacances de leur enfant, mais également des curieux à la recherche de renseignements. Ainsi, au fil des ans, le portail 123sejours.com s’est enrichi d’un éditorial clair, complet et ergonomique permettant à chacun, rapidement, de trouver l’information qu’il cherche.

Pas facile de s’y retrouver quand on recherche un séjour de vacances pour son enfant. Il convient avant tout de savoir ce que l’on cherche. Où, comment, avec qui, pour quoi faire, combien ça coûte, sont autant de questions que chaque parent se pose à ce moment là.

A chaque question sa réponse

L’environnement du site, construit au fil des ans, l’expérience de l’équipe du « Réseau du Guide l’Incontournable des Centres de Vacances * », a permis à 123sejours.com de compléter son éditorial et ses services pour qu’immanquablement chaque question puisse trouver sa réponse. C’est la vocation de notre toute dernière rubrique : « Les Clés d’un séjour » Retrouvez-la sur :

http://www.123sejours.com/bien_choisir_un_sejour_de_vacances.php

Parmi les « Clés d’un séjour », les parents d’enfant handicapé trouveront les réponses à leurs questions. Le site permet en outre de trouver des synthèses sur la réglementation, des informations précises sur le financement des séjours, les taux d’encadrement, ou encore les coordonnées des Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports.

Recenser et informer

A l’origine, le « Guide l’Incontournable » était un annuaire des centres de vacances français. Il avait pour objet de présenter des structures d’accueil aux organisateurs de séjours. Au fil du temps, le Réseau du Guide s’est étoffé et a diversifié ses sites Internet afin de répondre aux demandes de tous les acteurs des séjours pour enfants. Ainsi, www.123sejours.com permet aux organisateurs de séjours de vacances et de classes de découvertes de présenter leurs réalisations aux parents, www.gincv.com recense tous les centres d’accueil français et permet aux organisateurs de trouver les sites de leurs prochains séjours, www.partir-en-classe.org est la plate-forme nationale des classes de découvertes. Toutes les informations s’y trouvent afin qu’un enseignant puisse organiser son séjour et enfin, www.reseauguide.com est l’espace depuis lequel chaque professionnel, centres d’accueil comme organisateurs de séjours, peut gérer toutes les données de ses présentations.

Des sites satellites plus spécialisés complètent ce réseau pour répondre à des types de recherches différents. Ainsi, par exemple, un adolescent sera plus à son aise pour trouver un séjour avec ses copains sur www.camps-de-vacances-ados.com que sur 123sejours.com, l’ergonomie du site étant adaptée.