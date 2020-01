Un portail unique pour les transports alsaciens

Les dix autorités organisatrices de transports alsaciennes ont signé un contrat de partenariat avec la société Cityway afin de créer un système d’information multimodale (SIM). Le dispositif sera disponible en trois langues sur Internet et téléphone portable en janvier 2010. Son principe : permettre aux usagers de mesurer les distances et surtout de combiner toutes les liaisons possibles en transports collectifs entre deux adresses. L’application concerne l’ensemble des réseaux routiers, ferroviaires, bus et tramways traversant l’Alsace. Elle proposera aussi des connexions avec le Bade-Wurtemberg et, touche écolo sans doute, intégrera dans les parcours proposés le recours au vélo et à la marche à pied. Un service spécifiquement adapté aux personnes à mobilité réduite devrait également être mis en ligne.

Le projet vise à renforcer l’attractivité des transports en commun en simplifiant leur accessibilité, une nécessité née de l’engorgement des routes et du besoin de réduire les gaz à effet de serre dégagés par les voitures. Le système offrira, notamment, la possibilité de connaître les émissions de CO2 selon le mode de déplacement choisi. Le coût de la conception, la réalisation et l’exploitation pendant dix ans de ce portail Web est estimé à 3,9 millions d’euros. Il est cofinancé, entre autres, par la région à 40 %, le département à 18,50 % et la CUS à 15,50 %. Sa consultation sera gratuite sur Internet et payante par téléphone portable.