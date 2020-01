Un portail d’information sur les gérontechnologies

L’objectif de ce site est d’informer, et de permettre à des industriels et prestataires de services de présenter en détails leurs innovations dans le domaine de la Gérontechnologie, notamment dans le cadre de produits et services issus des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).

La prise en charge du vieillissement de la population est devenu un enjeu crucial :

Selon les sources de l’INSEE, en 2050 près d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans en France métropolitaine, contre un sur cinq en 2005. On prévoit un doublement du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sur la période 2005-2020. Le nombre de personnes dépendantes est en constante augmentation, et ce rapide état des lieux montre clairement que le vieillissement de la population sera une problématique majeure pour le futur de nos sociétés.



Gérontechnologie.net, un site pour promouvoir les initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes âgées en perte d’autonomie :

Il existe de nombreuses initiatives dans le cadre de la prise en charge du grand âge et du maintien à domicile des personnes âgées, tant au niveau industriel que dans le domaine de la recherche médicale ou encore au niveau associatif. Ces initiatives du « bien-vieillir » ont pourtant du mal à trouver les moyens de se développer et de se démocratiser, faute de relais médiatiques.

Aussi, en plus d’être une vitrine des technologies et produits actuellement disponibles, Gérontechnologie.net se fait également l’écho des projets de R&D, et est à la croisée des chemins de la recherche médicale et universitaire, des produits industriels, de la distribution, et des besoins et usages des utilisateurs.

Gérontechnologie.net s’adresse ainsi en priorité aux acteurs professionnels (maisons de retraites, corps médical, sociétés de service à la personne, industriels…), aux scientifiques, ainsi qu’aux associations et structures d’aide à domicile, aux aidants familiaux, aux communes et à toutes les personnes désireuses de s’informer sur les dernières technologies et innovations visant à participer au bien-vieillir.

Des rubriques thématiques :

La rubrique principale du site est consacrée à la présentation des technologies dédiées au grand âge ainsi qu’à leurs actualités. Cette rubrique propose notamment d’effectuer des recherches parmi différentes catégories de produits dédiés au grand âge en fonction de leurs usages.

Le site couvre également des rubriques dédiés aux offres de services, ou encore au marché du grand âge (dossiers thématiques, appels d’offres, recherche de partenariat…), une tribune est également ouverte aux experts qui souhaitent s’y exprimer, sans oublier un agenda des événements du grand âge.

Depuis sa création ce site connaît un succès grandissant et s’impose aujourd’hui comme la référence en matière d’information sur les technologies dédiées au grand âge. Pour plus d’information nous vous invitons à le visiter, ou encore à vous abonner à sa newsletter.