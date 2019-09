Un plan-handicap au ministère de la Défense

« Le handicap ne doit pas être un obstacle à un plein épanouissement professionnel dans notre institution. En matière d’emploi, la compétence prime sur le handicap », expliquait le ministre de la défense, Hervé Morin lorsqu’il a présenté, en présence de Valérie Létard, secrétaire d’Etat à la solidarité, le plan handicap 2009-2011 du ministère de la Défense.

Articulé autour de huit mesures qui présentent les axes prioritaires en matière de gestion des ressources humaines et portent notamment sur l’accès aux formations spécialisées, telle l’étude de la langue des signes, et sur l’aménagement personnalisé du poste de travail afin que chaque travailleur handicapé puisse y accéder aisément, ce plan fixe, pour les trois années à venir, les objectifs du ministère en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Il doit permettre aux jeunes en situation de handicap, qui souhaitent participer à la Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), de trouver dans les centres d’information, un accueil similaire à celui dont bénéficient tous les Français.

Dans son allocution, le ministre a rappelé qu’en la matière, « la défense est exemplaire. Nous avons atteint notre objectif avec un taux d’emploi à 5,95% » (l’obligation légale est fixée à 6%). Sur les années 2007 et 2008, près de 300 personnes en situation de handicap ont trouvé un poste au ministère de la défense. Le nouveau plan prévoit 590 nouveaux recrutements sur 3 ans. Le site de la STAT (Section Technique de l’Armée de Terre) pour l’annonce du plan ne devait rien au hasard puisque cette structure de l’armée de terre, compte en effet 18 personnes handicapées parmi les deux cent civils qui y travaillent. Aménagements d’accès, ergonomie des postes, facilités de déplacements : le ministre a pu mesurer les efforts réalisés pour permettre à ces fonctionnaires de s’épanouir dans leur environnement.

Hervé Morin a également annoncé le lancement d’actions de sensibilisation au handicap à destination des membres du ministère et du grand public et, en particulier, d’une campagne itinérante de sensibilisation et de formation au handicap en septembre 2009. Déployée dans plusieurs villes de France, elle présentera sur des espaces aménagés les différentes situations de handicap, leur impact dans le monde du travail et les moyens disponibles au sein du Ministère pour l’intégration de personnes handicapées. Cette campagne sera renouvelée en 2010 et 2011.