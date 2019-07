Un patrimoine accessible à tous : la DRAC Midi-Pyrénées s’engage

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » (Extrait de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.) Les principaux thèmes portés par ce texte concernent l’accueil des personnes en situation de handicap, le droit à compensation, les ressources, la scolarité, l’emploi et l’accessibilité. De nouvelles contraintes sont imposées aux propriétaires et constructeurs d’établissements recevant du public (ERP). Après élaboration d’un état des lieux et d’un diagnostic chiffré, les travaux de mise en accessibilité devront être réalisés au 1er janvier 2015.

La notion d’accessibilité telle qu’elle est définie par la loi couvre les besoins de chacune des situations de handicap, avec une attention toute particulière pour l’autonomie des personnes. De même, elle associe l’accès du cadre bâti à l’accès à l’offre proposée dans les établissements recevant du public. Ainsi, les aides techniques ou humaines (boucles magnétiques, vidéos en langue des signes, dispositifs tactiles ou sonores, espaces de repos, signalétique adaptée…) sont essentielles pour permettre aux personnes en situation de handicap de devenir des utilisateurs ordinaires des différentes structures culturelles (médiathèques, archives, théâtre…).

L’activité de la mission Handicap de la Drac Midi-Pyrénées s’inscrit dans la mise en oeuvre de cette loi. Elle mène des enquêtes et des diagnostics (évaluation de l’accessibilité des Musées de France, enquête sur l’accessibilité des monuments historiques), propose des outils de communication (index des Musées de France, répertoire des associations oeuvrant dans le domaine du handicap, autoévaluation des lieux culturels, guide Culture-Handicap), accompagne et conseille des structures culturelles ou des associations souhaitant développer des actions alliant culture et handicap, finance des projets structurants et encourage la sensibilisation des professionnels du secteur culturel.

Pour le volet concernant l’accessibilité des Monuments historiques, la mission Handicap coordonne une opération d’envergure. Appartenant à l’État et gérées ministère de la Culture et de la Communication, les cathédrales sont des ERP. Les diagnostics d’accessibilité de sept cathédrales de la région sont en cours de réalisation. Les travaux de concertation et d’étude ont commencé en septembre et s’achèveront dans les délais prévus par la loi. Ils créent un espace d’échange et de rencontre entre les professionnels de la conservation des Monuments historiques, les services de l’État et des collectivités territoriales, les représentants de l’Épiscopat et ceux des associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la mission Handicap conseille les sites culturels souhaitant proposer une offre adaptée et les oriente vers des interlocuteurs sur leur territoire.