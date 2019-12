Un pas de plus vers la solidarité !

La troisième édition du Salon des Solidarités se tiendra du 4 au 6 juin 2010, Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Cette manifestation favorise la rencontre, l’échange et l’émergence de partenariats entre les différents acteurs de la solidarité et sensibilise le grand public aux problématiques de la solidarité, en proposant des solutions concrètes d’engagement. Cette nouvelle édition permettra de réunir en un lieu plus central et de renommée internationale l’ensemble des acteurs de la solidarité internationale, du commerce équitable, du développement, de la coopération et de l’insertion. En savoir plus : www.SalonDesDolidarites.org