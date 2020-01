Un pas de plus dans le traitement de la mucoviscidose…

Alaxia* a reçu la désignation européenne de Médicament orphelin pour l’Hypothiocyanite/lactoferrine à inhaler dans le traitement de la mucoviscidose. Alaxia, jeune société innovante implantée au coeur du bassin d’excellence pharmaceutique de Lyon, annonce que son candidat Médicament OSCN/Lactoferrine qu’elle développe sous le nom de Meveol, a été désigné Médicament Orphelin pour le traitement de la Mucoviscidose par la Commission des Communautés Européennes sur avis favorable de l’Agence Européenne du Médicament (EMEA).

Philippe Bordeau, directeur général de la société Alaxia a déclaré : « C’est un pas important franchi dans le développement d’un traitement des infections respiratoires fréquentes et des problématiques associées chez les patients atteints de mucoviscidose. L’objectif de la société est de mettre à disposition des patients dans les meilleurs délais une forme innovante de traitement qui a prouvé son efficacité in vitro et chez l’animal notamment sur les souches bactériennes les plus difficiles à combattre dans le cadre de la mucoviscidose : Burkholderia Cepacia, Pseudomonas Aeruginosa mucoïde et Staphylocoque aureus antibiorésistant. »

Prévu pour une administration par voie inhalée, l’Hypothiocyanite/Lactoferrine (Meveol), s’appuie sur des découvertes récentes qui mettent en lumière un défaut du système immunitaire primaire chez les patients atteints de mucoviscidose. Le produit Meveol a pour objectif de compenser ce manque en apportant directement dans les poumons les molécules naturelles antimicrobiennes qui ne sont pas produites du fait de la maladie.

La désignation médicament Orphelin



La désignation Médicament orphelin a pour but d’encourager la recherche et la mise à disposition rapide de traitements médicamenteux pour les patients atteints de maladies rares, (Définition Européenne : Prévalence maximum de 5 européens sur 10 000). Après expertise par l’Agence Européenne du Médicament (EMEA) et en particulier du comité du médicament orphelin, les molécules les plus prometteuses bénéficient de dispositions particulières pour favoriser et accélérer leur développement.

En vertu des directives européennes, la désignation de produit médicinal orphelin confère 10 années d’exclusivité potentielle sur le marché dans l’Union européenne à partir de la mise sur le marché. Alaxia bénéficiera également de l’expertise de l’EMEA dans l’optimisation du développement clinique de son candidat médicament et d’une participation à l’élaboration des protocoles d’essais cliniques.

*Alaxia a pour vocation de développer des solutions thérapeutiques nouvelles dans le cadre des maladies orphelines, notamment la mucoviscidose

Meveol : OSCN / Lactoferrine