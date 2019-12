Un parcours gagnant dans le secteur de la Propreté

Le secteur de la Propreté, précurseur dans l’insertion des publics éloignés de l’emploi, a mis en place des actions pour intégrer le plus possible les handicapés et leur permettre un apprentissage solide suivi d’un métier. Elles sont axées autour de trois principes : l’égalité des chances dès la formation, le bon sens dans les RH des entreprises et une cohésion des dispositifs et des opérateurs sur le terrain.

D’un côté, les personnes handicapées qui veulent travailler sont nombreuses ; de l’autre, les entreprises de Propreté qui cherchent à embaucher des travailleurs handicapés sont demandeuses. Entre les deux, une réalité plus difficile qu’il n’y paraît, un vrai enjeu de société qui ne permet aucun raccourci.

La définition d’un handicap est complexe. Les déficiences innées acquises avant 16 ans concernent environ 15% des personnes, ce qui veut dire que 85% des autres situations de handicaps, sont dues à des déficiences acquises au cours de la vie (accidents, TMS, troubles psychiques, maladies). Ces dernières sont donc plus nombreuses et sont essentiellement en rapport avec l’âge. En effet, trois personnes sur 100 sont en situation de handicap (déficiences acquises au cours de la vie) entre 15 et 24 ans, 34 sur 100 entre 55 et 64 ans.

Parmi ces personnes, certaines font les démarches de reconnaissance du handicap, d’autres pas.

Le législateur a fixé à 6% le taux d’emploi de travailleurs handicapés obligatoire dans les établissements de plus de 20 salariés (en équivalent temps plein). Pour être en conformité avec la loi, il existe plusieurs solutions pour une entreprise, soit :

– Verser une contribution à l’AGEFIPH si l’entreprise n’atteint pas les 6 %.

– Conclure un accord d’entreprise.

– Embaucher directement des personnes handicapées.

– Sous-traiter auprès des ESAT et EA (entreprise adaptée) à hauteur maximale de 3 %.

– Accueillir des stagiaires de la formation professionnelle à hauteur maximale de 2 %.

Une évolution dans le secteur de la Propreté

Le taux national d’emploi des travailleurs handicapés en France, tous secteurs confondus est de 2,4 %. Il y a une grande disparité en fonction des secteurs professionnels. Certains métiers sont plus propices à l’accueil des handicapés que d’autres, pour exemple : 4,8 % d’agents administratifs déclarés handicapés, 3,9 % d’ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention, 1,4 % d’aides soignants, 1,6 % d’agents d’accueil et d’information, etc. Dans tous les cas, le taux d’emploi des travailleurs handicapés en France reste faible.

Dans la Propreté, l’évolution est très nette : de 1,42% en 2007, elle est passée à 2,28% en 20085.

Depuis 2009, pour améliorer l’emploi des handicapés, le secteur a mis en place des outils à destination des entreprises de Propreté :

– Un dispositif d’appui et d’accompagnement pour la mise en place de politiques d’emplois des travailleurs handicapés intégrant un diagnostic spécifique pour chaque entreprise volontaire.

– Des ateliers « handicap » regroupant des entreprises de toute taille s’adressant selon les thèmes, aux dirigeants, aux encadrants ou aux fonctions administratives.

– Un club pour les grandes entreprises, le Handi-Club propreté, véritable lieu d’échanges et de mutualisation des expériences.

Grâce à ce dispositif de branche innovant et précurseur, les entreprises de propreté, quelle que soit leur taille (Groupes, Grandes entreprises, PME voire TPE) s’impliquent dans ces démarches.

Du côté des sept CFA (Centres de formation d’apprentis) de la Propreté, on dénombre environ 70 jeunes apprentis handicapés, accompagnés par des dispositifs spécifiques au secteur. Certains d’entre eux sont actuellement en alternance dans des entreprises.

L’expérience de Pamela

Pamela Cardona est sourde et muette. Inscrite tout d’abord au CFA Propreté PACA où elle a obtenu son Bac Pro Hygiène Environnement, très motivée pour poursuivre ses études, Pamela a démarré sa formation au CFA Propreté Rhône Alpes pour préparer le BTS. Elle est salariée chez Hôpital Service, une entreprise de bionettoyage qui intervient en milieu hospitalier, depuis plus de deux ans à Lyon. Lors de sa formation au CFA, elle est accompagnée par une personne en charge de la traduction des cours, mise à disposition par un organisme, financé par l’AGEFIPH, spécialisé dans le langage des signes et du « parlé complété ». Dans son quotidien de travail, son entreprise communique avec elle essentiellement par écrit : fiche de poste et sms sont les deux atouts qui lui permettent d’être autonome. Elle travaille aussi en binôme et sa responsable parle la langue des signes, car elle a elle-même une sœur déficiente auditive.