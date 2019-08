Un parc d’attraction accessible aux personnes âgées et handicapées

Le parc d’attractions De Belevenis a été inauguré à Amsterdam/Duivendrecht aux Pays-Bas. Sa spécificité ? Il est destiné aux personnes lourdement handicapées et aux personnes âgées atteintes de démence sévère.

La plupart des parcs d’attractions ne sont pas -ou peu- accessibles aux personnes âgées et/ou handicapées. Afin de pallier ce manque, les Hollandais inaugureront demain De Belevenis, un lieu entièrement pensé et adapté aux aînés atteints de démence sévère et aux personnes lourdement handicapées. D’une manière générale, pour ces populations, les loisirs ne sont pas des choses qui vont de soi. Les parcs d’attractions existants n’offrent pas suffisamment d’espaces et d’installations spécialisés et ne sont pas adaptés à la manière dont ces personnes appréhendent le monde.

Activités spécifiques

L’ouverture d’un premier parc De Belevenis en plus petit en 2006 à Duivendrecht avait suscité une vague d’enthousiasme et ouvert la voie à la création de ce nouveau parc d’attractions. Ainsi, au cours des six derniers mois, plus d’une centaine d’artistes et de bénévoles ont travaillé à la création de décorations et d’activités spécifiques. Vingt semi-remorques ont été nécessaires à l’installation du site. En plus des nombreuses installations spécialisées, le parc offrira également huit environnements thématiques différents, dont un monde sous-marin, un monde oriental et un monde hivernal. En pratique, le parc est construit autour d’une multitude d’activités : grâce à la technologie pneumatique, les visiteurs pourront admirer des ours polaires, des otaries et des monstres des cavernes animés plus vrais que nature. Les plus aventureux pourront embarquer pour un vol en tapis volant ou se mesurer à un tremblement de terre. Les personnes en fauteuil roulant pourront elles aussi s’engager sur le chemin de l’aventure en empruntant un couloir qui leur réservera de nombreuses surprises. Les visiteurs pourront également assister à des représentations théâtrales, se faire masser et se laisser tenter par une escale gourmande dans le restaurant du parc. (Source Senioractu)