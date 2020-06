Un paraplégique se lance dans une marche de 1325 km pour la recherche

1 325 km de marche du Havre à Menton. C’est le vaste périple dans lequel s’est lancé Joe Kals, sportif paraplégique en août. Objectif ? Récolter des dons pour la recherche médicale sur la moelle osseuse. Son arrivée à destination est prévue au début de l’année 2012.

Handicapé depuis un accident de moto en 1980 à l’âge de 20 ans, Joe Kals se déplace avec des béquilles selon la technique de la marche pendulaire consistant à soulever les jambes grâce à la force de ses abdominaux.

Le sportif français, né en 1960 de parents réfugiés politiques hongrois, empruntera les routes départementales à raison d’une moyenne de 10 km par jour. Il a indiqué que son défi constituait « une marche pour la vie (..) pour que, dans un futur, le plus proche possible, l’homme ne garde plus de séquelles d’une section de la moëlle épinière et ainsi puisse continuer à vivre dans la dignité ».

« En France, 50 000 personnes sont paraplégiques ou tétraplégiques. On en compte chaque année 1 500 de plus lors d’accidents, touchant principalement des jeunes de 15 à 25 ans », selon l’Association libre d’aide à la recherche sur la moelle épinière, pour laquelle Joe Kals effectue ce périple.