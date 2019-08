Un ouvrage sur le bonheur de l’enfant handicapé

Est-il vrai qu’un enfant trisomique, aveugle, sourd ou se déplaçant en fauteuil roulant ne peut espérer un bonheur complet ? L’enfant déficient a-t-il même le droit d’aspirer au bonheur ? La trame de cet ouvrage est tissée de nombreuses rencontres d’enfants déficients qui éprouvent indiscutablement du plaisir à être eux-mêmes, et qui aiment la vie. Ces enfants créatifs se montrent confiants dans leurs capacités personnelles et dans leurs relations avec les autres. Mais ces jeunes désavantagés ont, pour la plupart, bénéficié de relations positives avec leurs parents et leurs éducateurs. Leurs besoins fondamentaux sont pris en compte et satisfaits. Ils n’ont pas subi d’agressions trop violentes, et n’ont pas été obligés de gérer des problèmes psychologiques trop envahissants.

Destiné aux professionnels de l’accompagnement du handicap et responsables associatifs, parents d’enfants handicapés, cet ouvrage démontre que la notion de bonheur pour un enfant en situation de handicape est possible.

L’auteur, est psychologue clinicien et psychothérapeute.