Un outil de suivi médical en ligne dédié à la Trisomie 21

Depuis le 21 mai 2015, Trisomie 21 France propose, avec le soutien de la Fondation CNP Assurances, un outil numérique d’aide au suivi médical permettant aux personnes avec une déficience intellectuelle et plus particulièrement une trisomie 21 de devenir les acteurs de leur propre santé. Pour accéder au site, rendez-vous sur : www.santetresfacile.fr. Le contenu de ce site a été élaboré par des professionnels de la santé, des administrateurs de Trisomie 21 France et des personnes avec trisomie 21. Il s’adresse, à la fois, à l’ensemble des personnes présentant une déficience intellectuelle, aux familles et encadrants, ainsi qu’aux professionnels de santé. Accessible à tous, il est rédigé en « facile à lire et à comprendre ». Sa synthèse vocale permet également aux personnes sourdes et malentendantes de l’utiliser. Les pages sont illustrées à l’aide de pictogrammes et de photos favorisant ainsi leur compréhension.