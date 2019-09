Un octogénaire et son fils handicapé retrouvés pendus dans l’Allier

LYON, (AFP) – Un octogénaire et son fils handicapé de 48 ans ont été retrouvés pendus lundi soir à Bellenaves (Allier), le premier ayant sans doute mis fin aux jours du second avant de se donner la mort, a-t-on appris mercredi auprès du maire, confirmant une information du quotidien La Montagne.

Le père, ancien agriculteur âgé de 85 ans, vivait seul depuis le décès de son épouse il y a deux ans avec son fils handicapé mental. “Se voyant diminué, il a pu penser se trouver en difficulté pour s’occuper de son fils, qu’il ne voulait absolument pas placer en structure”, a déclaré à l’AFP le maire de Bellenaves, Dominique Bidet, qui connaissait bien cette famille comprenant deux autres enfants.

C’est l’un d’eux, une fille, qui a découvert les corps lundi soir, les décès remontant probablement à quelques heures.

“Les parents s’étaient chargés toute leur vie du fils, qui ne pouvait rien faire seul. Le lien père-fils était très important”, a ajouté M. Bidet.

Une enquête est en cours pour déterminer comment le père a pu parvenir à hisser son fils, ou le convaincre de monter, sur l’échelle à laquelle il a été retrouvé pendu.

Interrogé par l’AFP, le parquet n’a pas souhaité communiquer.

Commentant cette tragédie, la ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, a dit “s’associer à l’émotion collective suscitée par un tel drame”. “Je me refuse à porter un quelconque jugement sur cet acte dont tout laisse à supposer qu’il résulterait d’une profonde détresse”, a-t-elle ajouté dans une réaction transmise par son ministère.

La ministre rappelle que “sur la période 2007-2012, le président de la République s’est engagé à créer plus de 50.000 places dans des structures pour accueillir des personnes handicapées et soulager aussi leurs parents” et a insisté sur la préoccupation gouvernementale de “prise en charge des personnes handicapées vieillissantes”.

En revanche, l’association spécialisée Unapei “dénonce l’immobilisme des pouvoirs publics face aux situations dramatiques de plus de 30.000 familles confrontées au vieillissement de leur enfant handicapé mental”.

“Combien de drames devrons-nous compter avant que la problématique du vieillissement des personnes handicapées mentales soit prise en compte ?”, s’indigne-t-elle.