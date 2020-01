Un numéro vert pour comprendre et communiquer

JLO Conseil met en place un numéro vert « handicap » destiné aux salariés pour répondre à toute sollicitation sur le thème du handicap dans le cadre de l’activité professionnelle. France Télévisions, Darty, Bristol-Myes Squibb, B Braun, Stef TFE ou encore Venteprivée se sont engagés les premiers à proposer cet accompagnement dans le cadre de la signature de leur accord négocié avec les partenaires sociaux. Afin de pouvoir apporter à chaque collaborateur une réponse personnalisée, ces Entreprises Responsables mettent à leur disposition un numéro vert « spécial emploi des travailleurs handicapés ».

Ce numéro est ouvert à toute personne, travailleur handicapé, mais aussi collègue ou manager désireux d’exprimer ses craintes associées à la reconnaissance du handicap dans l’entreprise et souhaitant recevoir des informations sur le handicap, que ce soit dans le cadre de l’intégration d’un nouveau collaborateur, de recherche d’aide pour la constitution d’un dossier de RQTH ou pour toute information concernant l’adaptation d’un poste. Diffusé via l’intranet, des affichettes ou le site de l’entreprise, ce numéro permet une communication non-restrictive à l’ensemble des collaborateurs. Totalement confidentielle, cette démarche est proposée dans le respect des règles déontologiques liées à l’anonymat et à la protection des informations. Au bout du fil, pour répondre aux sollicitations, une équipe de professionnels, psychologues du travail, ergonomes, consultants en ressources humaines sont disponibles aux horaires d’ouverture du cabinet. Parfaitement au courant du contexte de travail de chacun de s clients du cabinet pour avoir travaillé avec eux en amont dans le cadre de la signature de l’accord sur l’emploi des personnes handicapés, ils apportent à leur interlocuteur une réponse immédiate et précise.

JLO Conseil : 04 74 09 08 67