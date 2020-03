Un numéro de la revue Réadaptation “spécial FFSA”

Le magazine de l’ONISEP « Réadaptation » a consacré un large dossier sur la FFSA dans son numéro du mois de décembre. En consacrant cette année deux de ses numéros aux activités sportives des personnes handicapées, la revue Réadaptation a souhaité montrer tout l’intérêt qu’elle leur porte et leur rôle dans la construction de la personnalité. Une idée qui longtemps n’a été partagée que par quelques pionniers, en particulier pour les personnes handicapées mentales, objet de ce numéro, réalisé en collaboration avec la FFSA. De nombreux thèmes ont été abordés : Présentation et enjeux de la FFSA, organisation des pratiques sportives, obésité et activités physiques et sportives chez les enfants et les adultes en situation de handicap mental, l’intégration des personnes handicapées dans les clubs sportifs ordinaires, etc.

Offre exceptionnelle : en commandant ce numéro via la FFSA, vous bénéficierez d’une réduction de 50% : 4,50 € au lieu de 9€ !

Pour plus d’informations sur www.ffsa.asso.fr ou contactez-nous au 01.42.73.90.09 ou communication@ffsa.asso.fr

Pour vous abonner au magazine, contactez l’ONISEP: 01 53 27 2 53