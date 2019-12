Un nouvel outil pour les visiteurs sourds au musée d’histoire de Nantes

Le musée propose aux personnes sourdes une trentaine de vidéos en langue des signes française (LSF) pour découvrir le Château des ducs de Bretagne et le musée d’histoire de Nantes.

Une vingtaine de visioguides (des i-pod touch) permettent au visiteur de visionner des textes interprétés en LSF par un comédien sourd. Des photos de guidage aident à l’orientation d’une salle à l’autre et un menu offre la possibilité de sélectionner la vidéo de son choix.

Le visioguide est destiné aux personnes sourdes et malentendantes qui connaissent la langue des signes et peut intéresser aussi les entendants apprenant la LSF. Ce nouvel outil, qui a pu être réalisé grâce au concours de sourds et de formateurs en LSF nantais, élargit l’offre existante.

Le visioguide permet de :

– proposer une offre adaptée aux personnes sourdes en individuel, en famille, ou en groupe tout au long de l’année (en complément de la dizaine de visites en LSF programmées),

– répondre aux besoins de nantais et de touristes sourds,

– favoriser l’autonomie des visiteurs.

Le souci de l’accessibilité et de l’autonomie, tant physique qu’intellectuelle, a été au coeur du programme de restauration et d’aménagement mis en oeuvre par la ville de Nantes pour le Château des ducs de Bretagne. Il a permis la création d’un nouveau musée, le musée d’histoire de Nantes, labellisé Musée de France. C’est ainsi qu’ont été conçus de nouveaux dispositifs

et de nouvelles formes de médiation afin d’offrir au public des conditions de visite où personnes valides et personnes en situation de handicap puissent partager ensemble le plaisir de

la découverte. En 2008, le musée d’histoire de Nantes avait déjà obtenu le Prix des Musées pour tous, décerné par le Ministère de la Culture. Ce prix distingue une réalisation d’excellence concernant les aménagements, la médiation… pour les visiteurs handicapés.

Infos pratiques :

Location du visioguide trois euros

Entrée du musée gratuite pour les

personnes en situation de handicap