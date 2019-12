Un nouvel outil pour les tuteurs et curateurs familiaux : le Forum 100 % Tutelle Familiale

Majélis Tutelle, logiciel en ligne à destination des tuteurs et curateurs familiaux, propose le premier Forum 100 % Tutelle Familiale. Accessible librement sur Internet, le Forum se veut un lieu d’échange pour permettre aux tuteurs et curateurs familiaux de sortir de leur isolement et d’accéder plus facilement à l’information. Outre la possibilité de partager leur expérience avec d’autres participants ayant des problématiques communes, les tuteurs ou curateurs familiaux ont la possibilité de bénéficier de l’expertise de Conseillers Tutélaires habilités, présents sur le Forum pour leur fournir des réponses et des conseils en rapport avec leur situation personnelle.

En quelques minutes, les tuteurs et curateurs familiaux peuvent également, grâce à un quiz, auto-évaluer leurs connaissances et donc leur besoin en information dans le cadre de l’exercice de leur mission. Chaque famille peut un jour être confrontée à la tutelle familiale, lorsqu’un de ses membres est frappé par la maladie, l’âge ou le handicap. On estime aujourd’hui le nombre de majeurs protégés par la loi à près de 1 million de personnes en France.

Le tuteur ou le curateur familial est nommé par le Juge des Tutelles et doit rendre compte chaque année des actes de gestion qu’il effectue pour le majeur protégé. Les personnes désignées tuteurs ou curateurs familiaux ne sont souvent pas préparées à exercer leur mission.

www.majelis-tutelle.net/forum/