Un nouvel atelier dans les Alpes-de-Haute- Provence

L’inauguration de l’atelier de conditionnement de l’ESAT La Haute-Lèbre au Revest du Bion a eut lieu le 23 avril. L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de la Haute-Lèbre, situé au Revest-du-Bion dans les Alpes-de-Haute- Provence, a pour mission d’offrir à des personnes adultes handicapées mentales la possibilité de bénéficier d’un apprentissage ou d’exercer une activité professionnelle.

Depuis son intégration au sein de l’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) en 1989, les différents ateliers de l’ESAT de la Haute-Lèbre ont pu être adaptés aux exigences techniques et réglementaires de chaque atelier : fromagerie, menuiserie, et conditionnement. Aujourd’hui l’établissement inaugure son nouvel atelier de conditionnement complètement modernisé pour accueillir les travailleurs handicapés

dans les meilleures conditions.

L’atelier de conditionnement

L’activité de conditionnement permet par des petits travaux de (étiquetage, mise sous pli, remplissage) de satisfaire et de réunir des conditions de travail pour des personnes qui ont besoin d’une activité de production adaptée à leurs capacités. Cette activité est basée sur une prestation de conditionnement de produits aromatiques et cosmétiques fournis par des entreprises locales. L’équipe est composée de 2 moniteurs et de 23 ouvriers.

L’ESAT de la Haute Lèbre est un établissement de l’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) pour les personnes en situation de handicap ou en difficulté.

ESAT de la Haute Lèbre 04150 Revest-du-Bion

Tél.: 04 92 77 90 10 Fax 04 92 77 90 18