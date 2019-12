Un nouvel ambassadeur pour la campagne de l’Agefiph

Après le succès de la précédente campagne, l’Agefiph choisit un ambassadeur directement concerné qui exerce un métier indispensable et très répandu.

Quelques indices pour le découvrir :

La passion de son métier l’a révélé au grand public grâce à la télévision ;

Il bouillonne d’énergie ;

la cause du handicap le touche.

Une campagne en phase avec la stratégie de l’Agefiph

En se fixant comme axe central de sa communication de « faire changer le regard et les comportements face au handicap dans la vie au travail », le Conseil d‘Administration de l’Agefiph marque ainsi sa forte ambition en s’adressant à l’opinion publique. « Il est de la responsabilité de l’Agefiph, non seulement de faire connaître ses aides et ses services, mais également d’agir pour que la représentation du handicap en situation professionnelle soit reconnue comme légitime », rappelle Jean-Marie Faure, Président de l’Agefiph.

Cette campagne s’appuie donc sur :

– un ambassadeur dans lequel chacun peut se reconnaître, ancré au cœur du monde du travail, accessible et charismatique ;

-le développement de partenariats avec des grandes entreprises et des PME qui relaient le message de

l’Agefiph

Une campagne multi media

La campagne se déclinera en télévision (plus de 500 passages prévus), dans la presse écrite et sur Internet avec un spot réalisé par Artus de Penguern

