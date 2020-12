Un nouveau système de guidage pour les aveugles et malvoyants

Listen to this article Listen to this article





Les bandes de guidage au sol et les feux sonorisés sont de plus en plus répandus pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à se repérer dans les espaces publics comme les zones piétonnes, les routes, les gares, les arrêts de bus… Toutefois, de nombreuses zones clefs ne sont pas encore équipées, parfois du fait de leur caractère complexe.

C’est devant ce constat que la société Birco, groupe familial spécialisé dans la fabrication de systèmes de drainage, a imaginé un nouveau concept : l’utilisation de grilles de caniveaux comme méthode de guidage complémentaire. « Puisque les systèmes de drainages sont obligatoires dans les espaces publics, autant en profiter pour les rendre utiles au déplacement des personnes déficientes visuelles », commente le groupe. Dans les zones ne répondant pas à des schémas classiques de déplacement et dangereuses, comme les espaces vastes ou irréguliers, il est indispensable d’être guidé. Une rangée de caniveaux peut être le moyen idéal pour se repérer tout en étant utile au drainage de l’eau ».

Ainsi Birco a développé une grille de caniveau en fonte spécialement conçue pour l’orientation des personnes malvoyantes et aveugles, large de 30 cm et se divisant en quatre rainures à la forme d’un trapèze dans lesquelles la canne se place idéalement. Des dessins et reliefs de 5 mm se trouvant sur la grille indiquent à la personne s’aidant d’une canne blanche le chemin à suivre, sa fin, ses ruptures et les embranchements de caniveaux.

Pour les personnes malvoyantes, Birco a également conçu des grilles anti-réflexion, pour permettre à ceux qui peuvent percevoir des éléments de couleurs de distinguer le contraste entre les pavés ou les asphaltes et le caniveau. Selon la luminosité de l’environnement, la grille peut être entièrement laquée en noir ou de couleur zinc. Enfin, la sonorité de la fonte permet de différencier le caniveau du pavé. Plus d’infos : www.birco.fr