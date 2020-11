Un nouveau site pour les aidants

Listen to this article Listen to this article

Alors que le 1er janvier 2015 approche à grands pas et que le système des Ad’Ap continue à faire débat, l’association Accès pour Tous et la Radio Vivre FM ont décidé de s’associer pour lancer sur les réseaux sociaux un nouveau concept : les Flops de l’accessibilité. « Pour mieux aider nos concitoyens à faire de l’accessibilité utile à tous, avec vous nous lançons une grande campagne sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître les aberrations, les dépenses inutiles, l’accessibilité non réfléchie et qui ne sert à rien pour dénoncer et faire connaître les Flops de l’Accessibilité. Accès au bâtiment, voirie, transport, signalétique, … vous avez connaissance d’un Flop de l’accessibilité. Prenez une photo et postez-la sur cette page en indiquant juste la ville. Avec vous nous allons contribuer à améliorer les bonnes pratiques pour tous ». www.facebook.com/lesflops