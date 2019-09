Un nouveau site Internet

www.integrance.fr s’harmonise aujourd’hui avec la nouvelle charte graphique de la mutuelle. Plus coloré et plus dynamique, ce nouveau site Internet s’adresse à toutes les personnes désirant obtenir des informations dans le domaine de la santé et du handicap.

www.integrance.fr – Tout Intégrance en un clic !

Le site a pour principal objectif de faciliter l’accès à l’information qu’il véhicule, à savoir toute l’actualité du secteur mutualiste, de la santé et du handicap, les guides pratiques d’Intégrance…

De nouveaux services ont également été développés comme la possibilité d’effectuer un devis ou une pré-adhésion en ligne dès la page d’accueil du site. Les internautes peuvent aussi désormais simuler des remboursements en ligne.

Un site accessible aux personnes handicapées

La refonte du site a été réalisée afin d’être accessible aux personnes handicapées. Les codes couleurs sont simples et correspondent à des rubriques distinctes. Le site est compatible avec la plage braille et la synthèse vocale. La barre d’accessibilité présente dans l’interface des pages permet à tout un chacun de modifier l’apparence du site pour une navigation facile.