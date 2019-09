Un nouveau site Internet pour le Festival International

Les stagiaires infographistes multimédia (IMM) de l’AFPA de Metz se sont disputés la réalisation du site Internet du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer : une création de A à Z, tant sur le plan technique que sur le plan graphique. Un des objectifs : produire le médium donnant au festivalier potentiel l’information indispensable à sa venue à Gérardmer. Les stagiaires tiendront également sur place la chronique de la manifestation du 26 au 30 janvier 2011. Le choix du projet retenu a été fait par les organisateurs du festival.

La section infographiste multimédia de l’AFPA de Metz forme tous les ans 24 stagiaires, experts en production d’éléments multimédia publiés la plupart sur Internet.

Les étudiants à la sortie du stage exercent leurs compétences dans des agences de communication, des agences web, des services de communication interne d’organismes privés et publiques. Ils sont webdesigners, webmasters, graphistes polyvalents, … Les entreprises concernées se situent en Lorraine, au Grand Duché de Luxembourg, dans les grandes métropoles nationales.

La méthode pédagogique employée durant la formation doit impérativement coller à la réalité de l’entreprise, de sa politique de communication, de sa stratégie commerciale… Les enseignants proposent des projets concrets et si possible ancrés dans l’actualité régionale.

C’est donc tout naturellement que les organisateurs du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer se sont tournés vers cette formation pour la mise en place de leur site internet.

En 2011, le cahier des charges portait sur le thème « Schizophrénie, Claustrophobie, Paranoïa et autres petites joies de l’existence». Parmi les 21 projets présentés début décembre, 5 ont été retenus. Ces 5 projets ont été examinés par les organisateurs et leur choix s’est porté sur le projet de Dominique Balland qui se verra confier durant le festival la mise en lumière de l’actualité du festival. Pour mener sa mission, le lauréat sera accompagné de 2 autres stagiaires, Gregory Titrent et Jean-Philippe Jacquot. L’équipe, très motivée, se veut être complémentaire tant en terme de compétences techniques que graphiques.

Voir le site lauréat et par la même du Festival : www.festival-gerardmer.com