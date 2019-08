François Fillon a chargé Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, d’engager l’élaboration d’un nouveau plan autisme, décrété Grande cause nationale 2012. Il doit notamment permettre à la France de poursuivrele rattrapage de son retard en matière de prise en charge.

Le Premier ministre a reçu en février àMatignon le collectif d’associations « Ensemblepour l’autisme », avant d’appelerdans un discours à « un sursaut collectif et une mobilisation nationale pour changer notre regard » sur l’autisme, qui touche entre 300 000 et 500 000 personnesen France. Le label « Grande cause nationale » permet notamment à des associations qui souhaitent organiser des campagnes faisant appel à la générosité publique, d’obtenir des diffusions gratuites sur les radios et les télévisions publiques. « J’ai pu entendre que le choix de cettethématique était « risqué » et que les distinctions parfois subtiles dans les modes d’appréhension de l’autisme faisaientque cette maladie ne se prêtait pas vraimentà une démarche du type « Grandecause nationale » », a souligné M. Fillon.« Nous avons tenu bon parce que nouspensons exactement le contraire », a-tilajouté, appelant à la mobilisation pourcombattre « les préjugés » qui perdurentau sujet de l’autisme.

« L’effort de recherche »

Outre la réactivation du Conseil nationalde l’autisme, le chef du gouvernement achargé Mme Bachelot d’engager l’élaborationd’un nouveau plan, après le plan2008-2010 qui n’a pas atteint tous ses objectifsen termes de créations de places. Ce nouveau plan « devra continuer l’effortde rattrapage sur le déploiement de nouvellesstructures de prise en charge »,a prévenu le Premier ministre, fixantcomme autre priorité l’intensification de« l’effort de recherche ». Il a également relevé qu’en matière d’accueilscolaire, les crédits de l’Éducationnationale passeraient de 350 à 450 millionsd’euros l’année prochaine. M. Fillona par ailleurs critiqué sans la citer la méthodecontroversée du packing (enveloppementdans des linges froids) chez lesenfants autistes, qui s’est développée depuisles années 80. « Nul ne peut accepterqu’aujourd’hui en France perdurentdes traitements qui ne seraient pas respectueuxde la dignité et des droits de lapersonne », a mis en garde M. Fillon. LeDéfenseur des droits, Dominique Baudis,devra « veiller de près » à cette question,a-t-il indiqué.