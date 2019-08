Un nouveau centre culturel adapté à Caen

Le Centre de Ressources Régional, Handicap Musique & Danse vient d’ouvrir ses portes. Pour la première fois en France, la création d’une telle structure est intégrée au sein d’un projet global d’établissement, celui du Conservatoire de Caen. Ce projet s’inscrit dans la lignée de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L’objectif de ce nouveau centre ? Intégrer la prise en compte du handicap dans la politique globale du Conservatoire et de l’Orchestre de Caen et organiser un réseau de structures associées au niveau régional. « Cette double mission implique un certain nombre d’orientations pour accompagner la personne en situation de handicap dans sa démarche artistique et culturelle, explique Laurent Lebouteiller, responsable coordinateur de ce centre. Ainsi, le centre est en mesure de proposer : un suivi individualisé, un enseignement dans le cadre d’un cursus adapté (collectif ou individuel), des outils pédagogiques appropriés, des créations musicales réunissant sur scène des élèves non handicapés et des élèves porteurs de handicap, des spectacles accessibles… »

Pour son année de lancement, l’une des actions majeures du Centre de Ressources est d’effectuer un recensement précis tant de l’offre que de la demande potentielles. Sont concernées les structures d’enseignement musical, les maisons de quartiers, les MJC, les associations, les institutions, les établissements spécialisés… s’occupant de personnes handicapées. Il s’agit d’identifier les capacités et les besoins afin d’obtenir une expertise de la situation régionale et de pouvoir dans un second temps développer des partenariats spécifiques avec chacune de ces structures.

Au cœur du dispositif, l’accessibilité, tant physique que participative, questionne les établissements publics et parmi eux, le Conservatoire de Caen. L’accueil d’une personne handicapée implique l’adaptation de ses méthodes pédagogiques et la sollicitation de nouveaux publics. Autant de problématiques qui requièrent des compétences et des moyens spécifiques afin de satisfaire l’envie d’activités artistiques et culturelles exprimée par les personnes handicapées et leur famille.

A travers la création du Centre de Ressources Régional Handicap Musique & Danse, le conservatoire n’entend pas verser dans la musicothérapie, mais répondre au souci de son inscription dans un territoire, en termes d’usages et de services effectifs. Et ainsi, accompagner la mutation positive du regard actuel porté par la société sur la personne handicapée, considérée comme acteur et non plus comme objet de soin.

Création musicale adaptée et spectacle de danse

Pour sa saison de lancement, le Centre propose plusieurs spectacles à l’instar de l’Arche (1) création musicale adaptée. Pour ce premier projet, le Centre de Ressources a choisi de commander à Daniel Raquillet (pianiste, tromboniste et compositeur) une œuvre pour un orchestre à vents intégrant des modules musicaux basés sur des parties de percussions digitales (djembés, tambourins…) et de percussions mélodiques (xylophone…). Ce sont ces modules musicaux qui seront confiés aux enfants et aux adolescents scolarisés en IME (Instituts Médico-Éducatifs). Cette création réunit deux approches musicales : l’une utilisant l’écrit par le biais des partitions pour l’orchestre d’harmonie et l’autre sans référence à l’écrit par le biais de gestes pour les personnes en situation de handicap.

Le centre a aussi contribué à la création du spectacle de danse Les 4 saisons (2) de Coralie Banchereau, créatrice d’Arts Sensibles, une association qui se donne pour projet de mettre en relation des personnes avec un handicap mental avec des personnes sans handicap à travers des ateliers animés par des artistes professionnels (danse et dessin).

(1) Le 19 mai à 20h30 au grand auditorium de Caen. Entrée libre.

(2) Le 16 avril à 20h30 au grand auditorium de Caen. Entrée libre.

Un instrumentarium adapté : le BAO-PAO

Pour son année de lancement, le Centre de Ressources Régional, Handicap Musique & Danse s’est doté d’un drôle d’instrument de musique : le Bao-Pao. Issu d’une recherche sur la simplification du geste instrumental, il s’agit d’un instrument de musique électronique, assisté par ordinateur. Il a été conçu pour permettre à des personnes en situation de handicap de pratiquer un instrument de musique et de pouvoir ainsi communiquer, exprimer des émotions, développer des capacités motrices… Créé par l’Association La Puce à l’Oreille, il est d’un usage intuitif : le musicien n’a qu’à traverser le laser qui relie les deux pôles de l’arc métallique à l’aide d’une baguette ou de toute autre partie du corps pour produire un son. Aussi accessible et immédiat qu’il soit, les performances du Bao-Pao en font un instrument, sans limite de virtuosité, de répertoires ou de styles musicaux. Il permet d’aborder la plupart des notions fondamentales : la pulsation, le tempo, la régularité, la phrase musicale, la carrure, la structure, les paramètres du son (durée, hauteur, timbre, intensité), le développement moteur, le jeu collectif, la concentration, l’écoute, l’analyse et le dialogue, la valorisation et la réussite grâce au travail…