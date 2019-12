Un non-voyant tente ” le record du bout du monde “

« Le record du bout du monde ». C’est le nom du défi que va tenter de relever Olivier Brisse, passionné de voile. Le Français n’est pas remonté sur une planche depuis qu’il a perdu la vue il y a 8 ans. Encadré par l’équipe de « Kitexperience », il va essayer de parcourir la plus longue distance possible en autonomie. Guidé par un voyant, il suivra ses indications qu’il recevra de manière audio depuis sa planche. « Ce record est une première, non seulement pour Olivier Brisse, mais aussi pour les non-voyants », explique, dans un communiqué, l’Union nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV/France) qui soutient cette action en coordination avec la section locale de l’organisation alaouite pour la protection des Aveugles au Maroc (OAPAM) et plusieurs partenaires locaux à Dakhla.

(Sources : AFP et Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels)