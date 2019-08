Un Niçois victime de graves brûlures attribuées à des chaussures chinoises

C’est l’AFP qui rapporte cette étonnante mésaventure arrivée à un Niçois de 51 ans, paraplégique. Fin juillet, l’homme a été victimede brûlures attribuées au port de chaussures importées de Chine et achetées en Italie. L’homme a expliqué qu’aprèe avoir porté les chaussures quelques heures durant, il a voulu les retirer. C’est alors que des morceaux de peau sont venus avec les chaussettes. Ses pieds avaient doublé de volume et présentaient des brûlures profondes. Hospitalisé au CHU de Nice le 3 août, il s’est vu diagnostiquer des brûlures aux 2e et 3e degrés. Paraplégique, l’homme n’avait pas senti la douleur. Les brûlures seraient sans doute dues à de petits sachets de fongicide placés dans chacune des deux chaussures. En 2008 en effet, plusieurs acheteurs français de chaussures importées de Chine avaient été victimes de graves réactions allergiques attribuées à la présence dans les chaussures de sachet de “diméthylfumarate”, un produit anti-moissisure interdit dans l’Union Européenne depuis janvier 2009. L’homme, qui a frôlé l’amputation du pied droit va porter plainte contre le fabricant de chaussures.