Un nageur amputé des deux bras effectue la traversée Corse-Sardaigne

AJACCIO (AFP) – Thierry Corbalan, fonctionnaire de police et sportif de haut niveau amputé des deux bras, a effectué samedi en huit heures et quarante minutes la traversée aller-retour Corse-Sardaigne (29 km) en mono-palme, a-t-on appris auprès du nageur. “Je suis heureux d’avoir réussi, ça prouve que malgré le handicap, on n’est pas diminué, tout est une question de volonté”, a déclaré à l’AFP Thierry Corbalan, joint par téléphone peu après son exploit. Le nageur a finalement effectué la traversée aller-retour des Bouches de Bonifacio en moins de neuf heures au lieu d’une durée de dix à douze heures initialement prévue. “Je savais que je pouvais réussir, j’étais tellement motivé”, a-t-il expliqué.

Thierry Corbalan a quitté la plage de Piantarella, sur la commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), samedi à 07H20 pour rejoindre le port de Santa-Teresa-di-Gallura, en Sardaigne, à 11H30. Il était précédé d’un kayak contenant son ravitaillement.

Il a ensuite regagné la Corse à 16H00, sous les applaudissements de ses proches et de personnes venues assister à son arrivée.

“A l’aller, la mer était très calme tandis qu’au retour, il y avait de la houle et du courant, mais je n’ai jamais ressenti la fatigue, j’étais très en forme”, a-t-il raconté.

Amputé des deux bras depuis un accident en 1988, ce brigadier-chef et correspondant informatique au commissariat d’Ajaccio, âgé de 51 ans, avait effectué la traversée des bouches de Bonifacio, dans le sens Sardaigne-Corse, en cinq heures et trente-sept minutes l’an dernier.

Il souhaitait effectuer ce nouvel exploit pour faire connaître et appuyer l’action de deux associations corses, “Bout de vie” (aide aux handicapés) et “Marie-Do” (lutte contre le cancer).

