Un musée « Divine »-ment accessible

Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix a été ouvert en juillet 2009 dans les bâtiments conventuels de l’abbaye Notre-Dame fondée par Saint Bernard au XIIe siècle. Il présente des pièces majeures d’archéologie avec notamment le cratère de Vix, une référence en Europe pour le premier Âge du fer.

La muséographie permet à au public de s’immerger dans l’Histoire. Etant donné la multitude d’informations disponibles et les différents parcours muséographiques possibles, le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix a décidé de proposer un système de visite complémentaire pour présenter à tous les publics les pièces et les informations du musée : Divine 2.

Un projet innovant

Le projet consiste en la création d’un système de visite complémentaire pour le musée du Pays Châtillonnais. Divine 2 est un système de diffusion interne au musée et basé sur des systèmes

web. Il est proposé sur ce système des contenus complémentaires introuvables ailleurs dans le musée tels que des frises chronologiques, des enregistrements audio et vidéo, des reportages télévisés, des images inédites, des images tuilées en haute définition, des infographies….

Ce contenu sera bien évidemment disponible en plusieurs langues. Dans un premier temps, il s’agit de proposer les quatre langues que sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand puis dans un deuxième temps seront proposées d’autres langues non encore définies.

Au service des personnes handicapées

D’autre part, à ce jour, le musée accueille les personnes handicapées grâce à la mise à disposition gracieuse de fauteuils roulants. Il met également à disposition des plaques explicatives du musée en braille. Ces outils, financés par les Amis du Musée du Pays Châtillonnais permettent de répondre à des handicaps lourds.

Il appartient à Divine 2 de proposer une solution pour les autres handicaps comme la déficience auditive. Le contenu de Divine sera intégralement traduit en langage des signes et intégralement sous titré. Le travail de ces traitements sera fait en amont, dès le tournage des vidéos pour respecter les angles de lecture labiale. La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a souhaité un musée qui n’exclut personne, cette volonté fait donc partie de tous ses projets.

Une interface compatible avec tous les systèmes standards

Le principe consiste à proposer une interface compatible avec tous les systèmes standards grand public tel que téléphone portable, ordinateur portable, télévision, télévision portable et tactile, PDA, netbook.

Le visiteur aura donc le choix :

– entre son propre matériel, qu’il soit téléphone mobile, PDA, ordinateur, netbook…

Dès son arrivée au musée, son matériel sera paramétré de façon très simple (une simple validation d’un accès WIFI) et lui permettra d’avoir accès automatiquement au contenu de la salle ou de la thématique qu’il aborde

– le matériel mis à disposition par le musée. Qu’il s’agisse de mini ordinateurs, de tablettes graphiques, d’écrans tactiles, le visiteur pourra emprunter un appareil pour la durée de sa visite, il aura accès à toute l’information disponible. Dans le cadre du projet, la réflexion est portée sur des matériels simples, ludiques telles que les tablettes graphiques ou les écrans tactiles.

Ce contenu sera diffusé sur plusieurs canaux pour permettre au visiteur de voir les thématiques changées automatiquement selon l’espace où il se trouvera. Il sera possible de localiser d’un clic sur un plan les œuvres majeurs; on peut donc imaginer des parcours muséographique selon les envies du visiteur.

Une visite à la carte

Dans la création du contenu, il est envisagé une sémantique adaptée permettant au visiteur d’utiliser chaque mot, chaque expression comme une porte ouverte vers un nouveau contenu et une nouvelle découverte physique du musée. Tous les contenus seront ainsi interconnectés.

L’objectif est de proposer une interactivité au visiteur. Ce dernier décide de sa visite, de son ordre et de ce qu’il souhaite consulter.

Pour le jeune public

Dans les visites proposées, il est prévu deux parcours à destination des plus jeunes :

– dans un cadre scolaire : un contenu basé sur des quiz, des activités ludiques tout au long du musée pour découvrir les œuvres sous un regard différent

– pour les enfants accompagnés de leurs parents : un partenariat avec un grand éditeur de livres pour enfants est en cours afin de proposer un parcours autour d’un personnage que tous les enfants de France connaissent.



Du bout des doigts, un musée ouvert à tous

Depuis le début du mois de février, le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix est doté de panneaux d’information très maniables, d’aide à la visite en double écriture, alphabet et braille.

Chaque salle du musée a été équipée d’une plaque afin d’aider à la visite les personnes déficientes visuelles. Au total, ce sont une douzaine de panneaux qui ont été réalisés grâce à l’association “Les Amis du Musée du Pays Châtillonnais (AMPC)” par l’entreprise

TOM’S 3D qui emploie des personnes handicapées ou en insertion pour la traduction des textes en braille et la pose du marquage en relief.

Cette action s’inscrit dans un projet des Amis du Musée du Pays Châtillonnais “Un nouveau Musée ouvert à tous, des handicapés œuvrent pour des handicapés”, projet visant l’aide à la visite pour les handicapés, mais également à l’insertion par le travail de personnes également handicapées.

Pratique

Le musée et sa boutique sont ouverts tous les jours du 1er septembre au 30 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h et du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h. Ouvert toute l’année aux groupes en visites guidées sur réservation. Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Gratuit pour les personnes en situation de handicap